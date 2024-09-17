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Камишіна призначено членом наглядової ради «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Камишіна призначено членом наглядової ради «Укрзалізниці»
Олександр Камишін був на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості
фото: «Укрзалізниця»

Розпорядження щодо призначення Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці» набере чинності з 26 вересня

Кабінет міністрів призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці». Про це стало відомо із розпорядження уряду.

«Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави», – йдеться у заяві уряду.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital. Згодом із 3 березня 2023 року призначений радником президента України (поза штатом). Вже 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Олександра Камишіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, звідки він був звільнений 4 вересня 2024.

Кабмін зазначає, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратегпрому: «Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За – 243».

Теги: Кабмін Укрзалізниця Олександр Камишін

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