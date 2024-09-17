Камишіна призначено членом наглядової ради «Укрзалізниці»
Розпорядження щодо призначення Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці» набере чинності з 26 вересня
Кабінет міністрів призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна членом наглядової ради «Укрзалізниці». Про це стало відомо із розпорядження уряду.
«Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави», – йдеться у заяві уряду.
Кабмін зазначає, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.
Нагадаємо, що на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратегпрому: «Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За – 243».
Коментарі — 0