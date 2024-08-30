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Вартість вантажних залізничних перевезень виросла у 57 разів: виробники феросплавів навели приклад

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Вартість вантажних залізничних перевезень виросла у 57 разів: виробники феросплавів навели приклад
Українська асоціація звернулася з проханням знизити тарифи на перевезення
фото з відкритих джерел

Виробники феросплавів просять уряд знизити тарифи на залізничні перевезення

Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та «Укрзалізниці» з проханням знизити тарифи на перевезення, адже наразі вартість перевезень виросла у десятки разів. Про це розповів виконавчий директор УкрФА Сергій Кудрявцев.

«Нікопольський завод феросплавів» забезпечується сировиною для виробництва із «Марганецького гірничо-збагачувального комбінату». До початку повномасштабного вторгнення відстань перевезення по прямому залізничному сполученню Нікополь – Марганець складала 20 км.

Зараз ця відстань складає 442 км, а вартість перевезення збільшилась з 7 гривень за тонну до 400 гривень за тонну.

«Ще до того, як «Укрзалізниця» повідомила про намір підвищення тарифів, ми звернулись з листом до компанії з проханням відновити рух на ділянці ст. Нікополь – ст. Марганець, і встановити попередню вартість перевезення руди», – відзначив Кудрявцев.

Нагадаємо, раніше керівник УЗ Євген Лященко заявив про намір компанії у черговий раз підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Натомість президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифів змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки.

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Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення

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