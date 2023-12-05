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Парламент викликає на килим міністра освіти Лісового

Діана Гасюк
glavcom.ua
Парламент викликає на килим міністра освіти Лісового
Міністр освіти Оксен Лісовий
фото з відкритих джерел

Міністра освіти Оксена Лісового викликали на зустріч, щоб заслухати звіт про освітню субвенцію після ліквідації СМТ

Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою 8 грудня заслухає звіт міністра освіти Оксена Лісового стосовно перегляду освітньої субвенції внаслідок ліквідації СМТ. Про це повідомляє голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування, «слуга народу» Віталій Безгін.

Оксен Лісовий, за словами нардепа, відмовився ефективно співпрацювати, використовуючи неадекватний тон під час відповідей на запити.

«Якщо Оксен Лісовий дозволяє собі відповідати на запити народних депутатів щодо перегляду освітньої субвенції внаслідок ліквідації СМТ у форматі «пане народний депутате, йдіть н...., ми нічого робити не будемо», то схоже зміна Шкарлета нічого не змінила», – зазначив Безгін.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено подальша співпраця між урядом та парламентом.

Нагадаємо, в Україні ліквідували статус «селище міського типу» для населених пунктів. Верховна Рада 28 липня ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації, перейменування і зміни статусу.

Містами називатимуть населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тисяч жителів.

Селища повинні мати переважно садибну забудову і понад п'ять тисяч жителів.

Інші населені пункти (менш як п'ять тисяч населення) будуть селами. При цьому й селища, й села вважатимуться сільськими населеними пунктами.

Також закон запроваджує нове поняття – «поселення». Такий статус отримуватимуть компактні місця проживання людей за межами населеного пункту без сталого складу населення.

Підставою для ліквідації населеного пункту може стати відсутність у ньому офіційно зареєстрованих для проживання людей протягом трьох років.

Раніше міністр Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.

Теги: росія Верховна Рада міністр наказ самоврядування Алі Сов Оксен Лісовий

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