РФ вдарила КАБами по житловій забудові у Краматорську: є загиблі та постраждалі

Рятувальники розібрали 700 кг зруйнованих будівельних конструкцій

Сьогодні, 7 вересня, російська терористична армія завдала удару чотирма авіабомбами по житловій забудові Краматорська Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

«Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів житлової дев'ятиповерхівки. Там вони розібрали 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці удару завершені», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час ліквідації пожеж у двох інших дев'ятиповерхівках вогнеборці врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти з квартир. Усі загоряння ліквідовані.

«Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів та неодноразово були змушені переривати роботи й переходити в укриття», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, 7 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждало п'ять людей.

Також удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Наслідки атаки показала Національна поліція України.