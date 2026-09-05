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Мадяр попередив НАТО про можливе вторгнення РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мадяр попередив НАТО про можливе вторгнення РФ
Він провів паралель із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото з відкритих джерел

Командувач Сил безпілотних систем закликав країни Альянсу врахувати досвід України у дронній війні

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Росія може спробувати швидко захопити країни Балтії, як намагалася це зробити у 2022 під час повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв’ю шведському телеканалу SVT, пише Главком.

За словами Бровді, країни НАТО недооцінюють власну готовність протистояти сучасній війні, зокрема масованому застосуванню безпілотників. Він наголосив, що Альянс має готуватися до можливого сценарію російської агресії. «Країни НАТО не готові до дронної війни, крапка», – сказав Бровді.

Водночас командувач СБС провів паралель із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. «Києва за три дні більше ніколи не буде. А от чи не буде Балтії за три дні – я не впевнений», – заявив він.

Бровді також наголосив, що Росія продовжує розвивати військові технології, виробництво безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. На його думку, країнам НАТО необхідно терміново адаптувати свої військові доктрини до нової реальності.

Раніше Бровді називав п’ять кроків, які, на його думку, допоможуть країнам Балтії протистояти потенційному наступу РФ. Серед них – створення буферної зони на кордоні, розгортання мережі захищеного зв’язку, мобільної ППО та потужних підрозділів безпілотних систем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує нападати на країни НАТО. Він робить такий висновок, зокрема, після розмов із главою Кремля. 

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Теги: НАТО Роберт Бровді Балтія росія війна дрон

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