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Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
За словами депутата, Орбан намагається послабити нашу країну блокуванням фінансової допомоги
фото з відкритих джерел

«Повзання рачки перед Орбаном нічого не дасть»

Треба шукати «болючі мозолі» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокував надання допомоги України у вигляді 50 млрд євро від ЄС, та давити на них. Відповідну заяву зробив народний депутат від Закарпаття Віктор Балога.

«Повзання рачки перед Орбаном, як багато хто сьогодні робить з нашої влади на різних рівнях – нічого не дасть. Такі як він, розуміють лише право сили, тому треба шукати його болючі мозолі й давати на них. А почати можна із заборони діяльності партії «КМКС», яка є філіалом орбанівської «Фідес» та так само, як і ОПЗЖ, є провідником чужих, імперських інтересів в Україні. Очевидно, що подальша масована присутність партійців «КМКС» в системі влади на Закарпатті – пряма загроза національній безпеці України», – заявив нардеп.

Балога підкреслив, що блокування Орбаном надання Україні допомоги у вигляді 50 млрд євро є черговим доказом того, що він робить все можливе для послаблення нашої країни під час війни з РФ.

Стало відомо, що уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

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Теги: депутат Віктор Балога партії Віктор Орбан

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