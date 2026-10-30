Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Раді зареєстровано законопроєкт про підтримку людей та бізнесу, які працюють у прифронтовій зоні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано законопроєкт про підтримку людей та бізнесу, які працюють у прифронтовій зоні
Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки
фото: depositphotos.com

Законодавчі ініціативи були запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад, мером Харкова Ігорем Тереховим

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту людей, які працюють на прифронтових територіях, а також підтримку місцевого бізнесу. Законодавчі ініціативи, запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад, мером Харкова Ігорем Тереховим, були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання «Прифронтові території».

«Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах.

Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства», – зазначив Ігор Терехов.

За словами Михайла Ананченка, основою змін став практичний досвід прифронтових громад.

«Це результат тривалої спільної роботи. Під час зустрічей з Ігорем Тереховим та представниками Асоціації прифронтових міст та громад ми неодноразово обговорювали проблеми прифронтових територій і шукали конкретні шляхи їх вирішення. Практичний досвід громад став основою запропонованих законодавчих змін», – зазначив народний депутат.

Які зміни пропонують законопроєкти

Передбачається запровадження статусу «учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій». Його пропонують надавати цивільним працівникам, які забезпечують функціонування громад в умовах воєнних ризиків.

Серед запропонованих гарантій:

  • додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка;
  • медична й психологічна допомога, реабілітація;
  • соціальний захист членів сімей;
  • звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;
  • зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

Пропонується враховувати документально підтверджену роботу починаючи з 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, пакетом змін передбачається зниження податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним умовам.

Також пропонуються додаткові механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов’язань та особливі умови приватизації державного й комунального майна.

Для Асоціації прифронтових міст і громад важливо, щоб державна політика щодо прифронтових територій не обмежувалася відновленням пошкодженої інфраструктури. Потрібні рішення, які допоможуть людям залишатися у своїх містах і селах, а підприємствам – продовжувати роботу, зберігати робочі місця та підтримувати місцеві бюджети.

Майбутнє прифронтових громад залежить не лише від того, що вдасться відбудувати після війни, а й від того, що вдасться зберегти вже сьогодні.

Читайте також:

Теги: бізнес політика держава Ігор Терехов законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Бекман
Гуманітарна місія в Олешках: що відомо про роль приватного консультанта Меланії Трамп
Вчора, 12:35
Президент окремо розповів про результати операції «Вівальді», яка триває на Лиманському напрямку
Зеленський, Драпатий та Хмара приїхали на одну з найгарячіших точок фронту
30 вересня, 14:42
До повномасштабного вторгнення Росія країна-агресор забезпечувала 45% газового імпорту ЄС
ЄС зробив заяву стосовно імпорту російського газу на тлі енергетичної кризи
6 жовтня, 15:14
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня
Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії
21 жовтня, 23:57
Наслідки російської атаки на Київ
Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до п’яти, багато поранених (оновлено)
14 жовтня, 12:37
Історичні приклади свідчать, що Росія не є непереможною, попри міфи пропаганди Кремля
Сікорський спростував міф про «непереможність» Росії та нагадав про її поразки у війнах
27 жовтня, 10:50
За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
19 жовтня, 16:41
Фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова
Планування роботи під час війни. «Метінвест» пояснив, як змінилися підходи
Вчора, 12:06

Суспільство

У Раді зареєстровано законопроєкт про підтримку людей та бізнесу, які працюють у прифронтовій зоні
У Раді зареєстровано законопроєкт про підтримку людей та бізнесу, які працюють у прифронтовій зоні
Українську делегацію жителі зустрічали зі сльозами на очах: перші кадри з окупованих Олешок
Українську делегацію жителі зустрічали зі сльозами на очах: перші кадри з окупованих Олешок
Посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК. Драпатий підписав наказ
Посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК. Драпатий підписав наказ
Прем'єр зробив заяву про кількість жителів Олешок, які планують евакуювати до України
Прем'єр зробив заяву про кількість жителів Олешок, які планують евакуювати до України
Понад два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Руслана Панаса
Понад два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Руслана Панаса
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
103K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua