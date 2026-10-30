У Раді зареєстровано законопроєкт про підтримку людей та бізнесу, які працюють у прифронтовій зоні

Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки

Законодавчі ініціативи були запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад, мером Харкова Ігорем Тереховим

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту людей, які працюють на прифронтових територіях, а також підтримку місцевого бізнесу. Законодавчі ініціативи, запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад, мером Харкова Ігорем Тереховим, були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання «Прифронтові території».

«Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах.

Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства», – зазначив Ігор Терехов.

За словами Михайла Ананченка, основою змін став практичний досвід прифронтових громад.

«Це результат тривалої спільної роботи. Під час зустрічей з Ігорем Тереховим та представниками Асоціації прифронтових міст та громад ми неодноразово обговорювали проблеми прифронтових територій і шукали конкретні шляхи їх вирішення. Практичний досвід громад став основою запропонованих законодавчих змін», – зазначив народний депутат.

Які зміни пропонують законопроєкти

Передбачається запровадження статусу «учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій». Його пропонують надавати цивільним працівникам, які забезпечують функціонування громад в умовах воєнних ризиків.

Серед запропонованих гарантій:

додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка;

медична й психологічна допомога, реабілітація;

соціальний захист членів сімей;

звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;

зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

Пропонується враховувати документально підтверджену роботу починаючи з 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, пакетом змін передбачається зниження податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним умовам.

Також пропонуються додаткові механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов’язань та особливі умови приватизації державного й комунального майна.

Для Асоціації прифронтових міст і громад важливо, щоб державна політика щодо прифронтових територій не обмежувалася відновленням пошкодженої інфраструктури. Потрібні рішення, які допоможуть людям залишатися у своїх містах і селах, а підприємствам – продовжувати роботу, зберігати робочі місця та підтримувати місцеві бюджети.

Майбутнє прифронтових громад залежить не лише від того, що вдасться відбудувати після війни, а й від того, що вдасться зберегти вже сьогодні.