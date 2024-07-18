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«Переплутав»: нардеп Гурін пояснив свій голос за «корупційний» законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Переплутав»: нардеп Гурін пояснив свій голос за «корупційний» законопроєкт
Гурін зазначив, що відкликати голос вже неможливо, проте, якщо до законопроєкту не внесуть суттєві правки, у другому читанні він має проголосувати проти
фото: УНІАН

Рада схвалила в першому читанні закон, який дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання через штраф

Народний депутат України Дмитро Гурін прокоментував своє рішення проголосувати у першому читанні за законопроєкт, який полегшує життя корупціонерам. Про це він написав у Х.

За його словами, він випадково підтримав цей проєкт, так як «переплутав номери з законом про землі для сил оборони».

«Я проголосував за 11340 який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте. Це перше читання, в другому голосую червоною. Я переплутав номери з законом про землі для сил оборони», – написав нардеп.

Також Гурін зазначив, що відкликати голос вже неможливо, проте, якщо до законопроєкту не внесуть суттєві правки, у другому читанні він проголосує проти.

«Переплутав»: нардеп Гурін пояснив свій голос за «корупційний» законопроєкт фото 1
фото: Х / DmytroGurinMP

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

«Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет…. Коаліція протягнула через зал перше читання», – написав Железняк.

До слова, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабаря за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

Читайте також: Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
Теги: корупція в Україні законопроєкт Дмитро Гурін депутат Верховна Рада

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