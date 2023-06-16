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Після появи інформації про наміри усунути Кличка Європарламент звернувся до керівництва України – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Після появи інформації про наміри усунути Кличка Європарламент звернувся до керівництва України – ЗМІ
Європарламент
фото з відкритих джерел

Втративши посаду голови КМДА, Кличко втратить також можливість керувати виконавчим органом Київради

У резолюції Європарламенту «Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство» є заклик до вищого керівництва України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування, яке є важливою складовою майбутньої реконструкції, відбудови та відновлення. Цей акцент важливий у контексті конфлікту офісу президента та міського голови Києва Віталія Кличка, якого Банкова хоче усунути із поста голови Київської міської державної адміністрації, пише «Дзеркало тижня».

«В ЄП особливо наголошують на необхідності прозорої архітектури управління та вимагають збереження досягнень реформи децентралізації, в тому числі незалежності й відповідальності місцевого самоврядування як окремої частини публічної влади. Але в Україні ми спостерігаємо зовсім інші процеси. Як повідомляло напередодні ZN.UA, на Банковій уже обговорювали питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка», – пише видання.

У статті наголошується, що, втративши посаду голови КМДА, Кличко втратить також можливість керувати виконавчим органом Київради.

«Де-факто це означатиме втрату впливу на справи у місті у обраного киянами місцевого самоврядування. У свою чергу президент Зеленський звільненням Кличка підтвердить, що його мета не реформа, а одноосібний контроль над столицею», – наголошується у статті.

Рішення про звільнення Віталія Кличка з голови КМДА не буде сприйнято демократичними силами та міжнародними партнерами України, попереджає видання.

«Згідно з інформацією ZN.UA, ці рішення, проводитимуть через РНБО. Зокрема сьогодні було повідомлено про скликання засідання органу з ініціативи президента, на якому обговорюватимуть результати перевірки укриттів Києва, за стан яких ОП критикувала мера. Однак міжнародні партнери навряд чи вітатимуть такий антидемократичний крок Зеленського, навіть якщо його обґрунтують питанням безпеки», – йдеться у публікації.

Теги: Віталій Кличко Європарламент самоврядування

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