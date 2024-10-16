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Подоляк натякнув, про що йдеться у таємних додатках до плану перемоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Подоляк натякнув, про що йдеться у таємних додатках до плану перемоги
За словами Подоляка, у таємних додатках до плану перемоги йдеться, зокрема, про руйнування логістики ворога та знищення важливих об'єктів
фото: Рбк-Україна

План перемоги України містить три секретних додатки

Таємні додатки до плану перемоги України у війні містять інформацію про удари по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, його цитує Рбк-Україна.

За його словами, йдеться, зокрема, про руйнування логістики ворога та знищення важливих об'єктів.

«Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський представив свій план перемоги у Верховній Раді. Ініціатива складається з п'яти пунктів та трьох секретних додатків.

Зеленський підтвердив, що 17 жовтня представить план перемоги України на засіданні Європейської ради. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді. 

Наразі план вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

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Теги: зброя Україна радник Михайло Подоляк Володимир Зеленський

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