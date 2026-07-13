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13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 13 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 липня у світі відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, а також Міжнародний день головоломки і День Black Lives Matter. До кінця 2026 року залишається 171 день. Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує Собор архангела Гавриїла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день гірських порід

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 липня у світі також відзначають Міжнародний день гірських порід, присвячений популяризації геології та підвищенню обізнаності про значення гірських порід для природи й людської цивілізації. І хоч походження свята достеменно невідоме, воно щороку нагадує про те, що саме гірські породи є одним із головних природних ресурсів, без яких неможливе існування сучасної цивілізації.

Гірські породи є основою літосфери Землі та поділяються на три основні типи – магматичні, осадові й метаморфічні, кожен із яких утворюється внаслідок різних природних процесів. Саме вони стали фундаментом для розвитку людства, адже з давніх часів використовувалися для виготовлення знарядь праці, будівництва, видобутку корисних копалин, виробництва енергії та розвитку промисловості.

Мета цього дня – привернути увагу до науки про Землю, заохотити людей більше дізнаватися про геологічні процеси та роль гірських порід у формуванні сучасного світу.

Міжнародний день головоломки

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день головоломки щороку відзначають 13 липня – у день народження угорського винахідника, архітектора та професора Ерне Рубіка, який у 1974 році створив всесвітньо відомий кубик Рубіка.

Свято присвячене не лише знаменитій механічній головоломці, а й популяризації логічного мислення, розвитку пам'яті, уважності, просторової уяви та вміння знаходити нестандартні рішення. Кубик Рубіка став однією з найпопулярніших головоломок в історії: у світі продано понад 350 мільйонів оригінальних екземплярів, а кількість можливих комбінацій перевищує 43 квінтильйони. Навколо цієї гри сформувався окремий вид спорту – спідкубінг, учасники якого змагаються на швидкість складання кубика, а світові рекорди вже вимірюються лише кількома секундами.

Міжнародний день головоломки нагадує про користь інтелектуальних ігор для людей будь-якого віку, адже вони допомагають тренувати мозок, покращують концентрацію, розвивають логіку та є одним із найпопулярніших способів змістовного дозвілля у світі.

День Black Lives Matter

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

А ще 13 липня у світі відзначають День Black Lives Matter – дату, присвячену боротьбі з расовою дискримінацією, нерівністю та поліцейським насильством щодо темношкірого населення.

Рух Black Lives Matter виник у США у 2013 році після виправдання Джорджа Циммермана, який застрелив темношкірого підлітка Трейвона Мартіна, а його засновницями стали громадські активістки Алісія Гарза, Патрісс Каллорс та Опал Тометі. Світового розголосу ініціатива набула у 2020 році після загибелі Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими, коли масові акції протесту відбулися більш ніж у 60 країнах світу. За оцінками американських дослідників, протести Black Lives Matter у 2020 році стали одним із наймасовіших громадських рухів в історії США, зібравши від 15 до 26 мільйонів учасників.

У цей день проводять освітні заходи, лекції, виставки, меморіальні акції та дискусії, присвячені питанням рівності, прав людини та недопущення дискримінації.

Релігійні свята та їхня історія

Собор архангела Гавриїла

13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

13 липня за новим церковним календарем православні віряни вшановують Собор архангела Гавриїла – одного з семи головних ангелів, який є вісником Божественних таємниць. За церковними переказами, саме він сповістив Діві Марії про майбутнє народження Спасителя, підтримував праведну Анну та відкрив пророку Мойсею таємниці створення світу для написання Книги Буття.

Свято встановлене на згадку про освячення храму на честь архангела у Константинополі в XVII столітті.

Народні вірування та прикмети

  • Сухий і теплий день – осінь буде погожою та лагідною.
  • Сильний дощ 13 липня – є ризик неврожаю.
  • Жито вже повністю дозріло – у лісах буде великий врожай грибів.
  • Граки збираються в зграї – слід чекати на ранню осінь.
  • Риба кружляє у воді біля поверхні – погода незабаром зіпсується.
  • Ввечері мошкара в'ється хмарами – до грибного сезону.

Що не можна робити сьогодні

Церква закликає цього дня утримуватися від сварок, злості, брехні, лінощів, жадібності та інших гріховних вчинків. Вірянам рекомендують не ображати ближніх, не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, не впадати у відчай і присвятити день молитві, добрим справам та духовному очищенню. Особливу увагу, згідно з народними традиціями, радять приділяти власним словам, адже існує повір'я, що сказане 13 липня має особливу силу, тому слід уникати лихослів'я, прокльонів і недобрих побажань.

Також за народними прикметами цього дня не рекомендують розпочинати нові справи, здійснювати великі покупки, підписувати важливі документи чи проводити відповідальні переговори, оскільки вважалося, що такі починання можуть виявитися невдалими.

Історичні події

  • 1772 рік – англійський мореплавець Джеймс Кук розпочав свою другу навколосвітню експедицію на кораблі «Резолюшн».
  • 1837 рік – королева Вікторія стала першим англійським монархом, який оселився в Букінгемському палаці, що відтоді став офіційною королівською резиденцією.
  • 1878 рік – завершив роботу Берлінський конгрес, який визначив новий політичний устрій Балкан після російсько-турецької війни.
  • 1908 рік – на Олімпійських іграх у Лондоні вперше в історії змагань дозволили брати участь жінкам.
  • 1923 рік – на схилі гори Монт-Лі поблизу Лос-Анджелеса встановили знаменитий знак «Hollywood» (початково як рекламу житлового кварталу «Hollywoodland»).
  • 1930 рік – в Уругваї розпочався перший в історії чемпіонат світу з футболу під егідою ФІФА.
  • 1944 рік – під час Другої світової війни війська Першого Українського фронту розпочали Львівсько-Сандомирську наступальну операцію.
  • 1985 рік – на стадіонах у Лондоні та Філадельфії відбувся грандіозний благодійний рок-концерт «Live Aid», організований для збору коштів голодуючим в Ефіопії.
  • 2014 рік – українські військові звільнили від російських окупаційних сил місто Сіверськ на Донеччині під час Антитерористичної операції.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Гавриїл, Антон, Степан, Юліан, Сара.

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Теги: Україна церква свята релігія традиції свято православна церква

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