Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака

Руслана Демчака затримали в Німеччині ще на початку січня 2026 року

Слідство: екснардеп легалізував майже 20 млн грн незаконного прибутку

Колишнього народного депутата України VIII скликання від Блоку Петра Порошенка Руслана Демчака екстрадовано з Німеччини до України. Його підозрюють у пособництві маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Демчак обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності. За версією слідства, у 2017 році за його участі через брокерські компанії провели 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу.

У такий спосіб екснардеп легалізував 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду. Підозру Демчаку повідомили ще у серпні 2023 року, після чого суд обрав запобіжний захід і оголосив його в міжнародний розшук, а 3 січня 2026-го затримали на території Німеччини.

В Офісі генпрокурора наголошують, що це вже не перший випадок повернення в Україну фігурантів гучних справ – раніше з Німеччини за подібною процедурою екстрадували фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі». У відомстві підкреслюють, що це результат системної роботи прокурорів, слідчих та іноземних партнерів.

«Місце перебування не скасовує дії закону. Вас знайдуть і повернуть», – наголосили в Офісі генпрокурора.

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фото: Офіс Генерального прокурора

Того ж тижня з Італії до України екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту приватного підприємства. Його підозрюють у розтраті коштів компанії та її акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків становить майже $944 тис. Один із екстрадованих постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування.

Нагадаємо, затримання Демчака в Німеччині відбулося ще 3 січня 2026 року за запитом ОГП у межах кримінального провадження, яке розслідує ДБР.