Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія
Вадефуль у ПАР пояснив, чому Росія є загрозою
фото: AP

ПАР, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, досі не засудила вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія й надалі становить екзистенційну загрозу для безпеки Європи. Про це він сказав під час виступу перед студентами в Йоганнесбурзі, повідомляє «Главком» із посиланням на Die Welt.

Погляди на Росію залишаються одним із головних каменів спотикання у відносинах між Берліном і Преторією. Попри понад чотири роки повномасштабної війни РФ проти України, ПАР досі не засудила російське вторгнення та дотримується нейтральної позиції щодо війни. Як одна із засновниць БРІКС, країна традиційно підтримує тісні зв'язки з Москвою та Пекіном.

Саме тому під час виступу перед студентами в Йоганнесбурзі Вадефуль вирішив пояснити, чому Німеччина вважає Росію екзистенційною загрозою для європейської безпеки. 

«Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам «Іскандер», які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі», – сказав глава німецького МЗС.

Попри офіційний нейтралітет щодо війни в Україні, ПАР вже неодноразово опинялася в центрі скандалів, пов'язаних із Росією. Наприкінці 2025 року правоохоронці викрили мережу вербування південноафриканців для участі у війні на боці РФ, серед фігурантів справи була ведуча державної радіостанції. Уже в 2026 році влада ПАР повернула з Росії частину своїх громадян, які стверджували, що їх ошукали, пообіцявши цивільну роботу, а натомість відправили до зони бойових дій.

Читайте також:

Теги: Південно-Африканська республіка Німеччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росгвардія планує розширити перелік завдань у сфері цивільної оборони
Росгвардія почала підготовку до мобілізації: опубліковано новий документ
21 липня, 19:18
Свою провину в суді чоловік визнав
У Москві заарештовано чоловіка за прогулянку Красною площею з козою
21 липня, 11:30
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
На Харківщині з-під руїн сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
19 липня, 02:25
У Польщі хочуть запровадити «передвоєнний стан»
Варшава не чекатиме початку війни. Влада Польщі підготувала новий режим для армії
16 липня, 19:28
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
15 липня, 10:45
Росія скинула чотири КАБи на Запоріжжя
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина
13 липня, 18:30
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час сесії запитань і відповідей у парламенті
Болгарія висунула умову для підтримки нового пакета санкцій проти Росії
3 липня, 19:17
Блокада Криму б'є по престижу Путіна
Atlantic Council: Блокада Криму руйнує образ Путіна як «відновника імперії»
2 липня, 04:14
Машини стояли у черзі на АЗС неподалік центру Москви
Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)
1 липня, 11:20

Політика

Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія
Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія
Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом
Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США
Довіра росіян до влади впала вдвічі за півроку – The Economist
Довіра росіян до влади впала вдвічі за півроку – The Economist
Санкт-Петербург атакували дрони: горять два склади Wildberries
Санкт-Петербург атакували дрони: горять два склади Wildberries

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
97K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
85K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua