Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія

ПАР, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, досі не засудила вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія й надалі становить екзистенційну загрозу для безпеки Європи. Про це він сказав під час виступу перед студентами в Йоганнесбурзі, повідомляє «Главком» із посиланням на Die Welt.

Погляди на Росію залишаються одним із головних каменів спотикання у відносинах між Берліном і Преторією. Попри понад чотири роки повномасштабної війни РФ проти України, ПАР досі не засудила російське вторгнення та дотримується нейтральної позиції щодо війни. Як одна із засновниць БРІКС, країна традиційно підтримує тісні зв'язки з Москвою та Пекіном.

Саме тому під час виступу перед студентами в Йоганнесбурзі Вадефуль вирішив пояснити, чому Німеччина вважає Росію екзистенційною загрозою для європейської безпеки.

«Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам «Іскандер», які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі», – сказав глава німецького МЗС.

Попри офіційний нейтралітет щодо війни в Україні, ПАР вже неодноразово опинялася в центрі скандалів, пов'язаних із Росією. Наприкінці 2025 року правоохоронці викрили мережу вербування південноафриканців для участі у війні на боці РФ, серед фігурантів справи була ведуча державної радіостанції. Уже в 2026 році влада ПАР повернула з Росії частину своїх громадян, які стверджували, що їх ошукали, пообіцявши цивільну роботу, а натомість відправили до зони бойових дій.