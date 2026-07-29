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Посол України в Омані, чиє призначення викликало резонанс, завершила дипмісію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Посол України в Омані, чиє призначення викликало резонанс, завершила дипмісію
Під час роботи в Омані ім'я дипломатки неодноразово ставало предметом обговорень у соцмережах
фото: Посольство України в Султанаті Оман

Селих визнала, що не всі поставлені завдання вдалося завершити

Надзвичайна і повноважна пані посол України в Султанаті Оман Ольга Селих повідомила про завершення своєї дипломатичної місії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її сторінку у Facebook.

У великому підсумковому дописі дипломатка заявила, що залишає посаду з відчуттям виконаного обов'язку та переконанням, що започатковані між Україною та Оманом проєкти матимуть продовження.

«Я завершую свою дипломатичну місію, але те, що Господь Бог дозволив нам започаткувати та створити між Україною та Султанатом Оман, не може бути завершене людським рішенням», – написала вона.

За словами Селих, за 11 місяців роботи посольство провело понад 350 офіційних зустрічей, із яких понад 70 – на найвищому та високому рівнях, зокрема із султаном Оману Хайсамом бін Таріком Аль Саїдом, керівництвом уряду та Міністерства закордонних справ країни.

Крім цього, за словами дипломатки, було започатковано нові напрями співпраці в оборонній сфері, медицині, енергетиці, освіті, культурі та економіці.

Окремо Селих наголосила, що під час її місії українська сторона працювала над створенням продовольчо-логістичного хабу, розвитком співпраці між енергетичними компаніями двох держав, організацією оздоровлення українських дітей в Омані та підтримкою українського бізнесу на близькосхідному ринку.

Посол також зазначила, що за час роботи посольство опрацювало понад 5 тис. офіційних звернень, опублікувало 550 інформаційних матеріалів, а діяльність дипломатичного представництва висвітлювали понад 70 медіа.

Водночас вона визнала, що не всі поставлені завдання вдалося завершити. Зокрема, через безпекову ситуацію навколо Ормузької протоки було перенесено запланований візит високого рівня між Україною та Оманом.

Нагадаємо, Ольгу Селих було призначено надзвичайним і повноважним послом України в Султанаті Оман указом президента Володимира Зеленського у липні 2025 року. Її призначення викликало широкий суспільний резонанс, оскільки до цього вона не працювала на дипломатичній службі. Селих пояснювала, що стала першою переможницею відкритого конкурсу МЗС на посаду посла, у якому взяли участь понад 1170 кандидатів. До дипломатичної кар'єри вона працювала у сферах бізнесу, юриспруденції та громадського управління.

Під час роботи в Омані ім'я дипломатки неодноразово ставало предметом обговорень у соцмережах. У березні 2026 року українці розкритикували її образ на офіційному іфтарі в Саудівській Аравії, вважаючи, що вбрання не відповідало дипломатичному етикету та місцевим традиціям. Згодом нову дискусію викликала блуза, у візерунках якої частина користувачів побачила мотиви, схожі на російську хохлому. Водночас інші користувачі стали на захист посла, наголошуючи, що більшість її офіційних образів відповідали дипломатичному протоколу, а офіційних коментарів щодо обох ситуацій не надходило.

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Теги: посол посольство Оман

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