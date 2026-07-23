У Німеччині дозволено виробництво деталей для АЕС спільно з «Росатомом»

ANF подала заявку на це ще у 2022 році

У Німеччині різку критику викликало те, що в країні планується співпраця з російською державною корпорацією

Міністерство охорони навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Їх планується випускати на підприємстві Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочірній компанії французького концерну Framatome, у співпраці з російською держкорпорацією «Росатом». ANF подала заявку на це ще у 2022 році.

При цьому в Німеччині різку критику викликало те, що в країні планується співпраця з російською державною корпорацією, попри санкції ЄС, введені через військову агресію Росії проти України. До того ж федеральний уряд звинувачує Кремль у тому, що він організовує проти ФРН гібридні атаки із застосуванням саботажу, шпигунства та фейкових новин.

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що критично ставиться до співпраці з російською держкорпорацією: «Належним інструментом для реагування на це є не атомне законодавство, а загальноєвропейські санкції, які поширювалися б і на ядерний сектор».

Проєкт стосується шестигранних паливних збірок, які використовуються лише на атомних електростанціях радянської конструкції. Такі АЕС, як і раніше, працюють у кількох країнах Східної Європи та у Фінляндії. Цілком ймовірно, саме тому ЄС досі не ввів санкції проти російської атомної промисловості.

За даними міністерства навколишнього середовища Нижньої Саксонії, заявка ANF була схвалена після «всебічних перевірок» та консультацій із федеральними відомствами.

Як повідомляє NDR, міністр навколишнього середовища землі, член партії «Союз 90/Зелені» Крістіан Майєр, ще до цього називав таке рішення «в корені неправильним». Проти угоди з Росією виступають також громадські ініціативи та екологічні організації.

За інформацією AFP, для виробництва палива необхідна участь російських експертів, що посилює побоювання щодо національної та загальноєвропейської безпеки. Міністерство в Ганновері наголошує, що в разі виникнення нових ризиків, особливо у сфері національної безпеки, дозвіл може бути переглянуто.