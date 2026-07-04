Польща припинила фінансувати житло для українських біженців

Право на допомогу втратили навіть матері з дітьми та пенсіонери з мінімальними виплатами

Із 1 липня більшість українських біженців у Польщі залишилися без державної підтримки на проживання в центрах колективного розміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання TVN24.

За даними видання, нові обмеження торкнулися майже 11 тисяч біженців, половину з яких становлять діти. Це черговий етап поступового згортання допомоги громадянам України, які втекли від війни: перший пакет обмежень набув чинності ще 5 березня, коли в Польщі запрацював закон, що урізав низку соціальних виплат.

Право на безкоштовне проживання відтепер втратили навіть представники так званої «чутливої групи» – українські матері з дітьми віком понад один рік, а також літні люди, які отримують польську пенсію, навіть мінімальну. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснюють це тим, що більшість громадян України вже працевлаштовані, тож строк дії спеціальної допомоги сплив.

Водночас безплатне житло й надалі гарантуватимуть людям з інвалідністю, вагітним жінкам та пенсіонерам без польських виплат і без родичів у країні.

За оцінками керівників центрів розміщення, близько 40% мешканців будуть змушені виїхати. Серед них – жінки, які працюють, але отримують мінімальну зарплату й не можуть дозволити собі орендувати квартиру самостійно. Омбудсмен Польщі Марцін Вьончек уже звернувся до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, попередивши про ризик зростання безпритульності серед вразливих категорій. У міністерстві запевнили, що найскладніші випадки розглядатимуть індивідуально, а органам місцевого самоврядування вже надали рекомендації щодо додаткової фінансової допомоги родинам, які втратили право на проживання коштом держави.

Подібні тенденції спостерігають і в інших країнах Євросоюзу. Так, у Німеччині з 1 липня також посилили правила соціальних виплат для українських біженців: частину отримувачів переведуть з допомоги Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung, а центри зайнятості жорсткіше перевірятимуть майно, заощадження та готовність людей до працевлаштування. Водночас загальний термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі залишається чинним до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, це вже не перший етап скасування пільг для українських біженців у Польщі: ще в грудні 2025 року країна припинила співфінансування житла для частини переселенців, які проживали в держжитлі понад рік.