Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні

Хорватія також виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру та допомагає в розмінуванні

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який сьогодні 11 вересня перебуває у Києві, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Також Хорватія виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі. Про це пише HRT.

Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським , який подякував йому за візит і підтримку та зазначив, що Україна розраховує на допомогу Хорватії у вступі до ЄС і НАТО.

За словами Пленковича, Хорватія вже надала Україні військову допомогу на загальну суму 200 млн євро. Він також сказав, що Хорватія допомагає в розмінуванні та виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі.

Після прибуття до Києва прем’єр-міністр країни взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня прибув до Києва з неоголошеним робочим візитом. Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні.

Також у середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері.