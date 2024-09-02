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Зеленський показав прем’єру Нідерландів школу у Запоріжжі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський показав прем’єру Нідерландів школу у Запоріжжі (фото)
Зеленський наголосив, що пишається школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Володимир Зеленський: «Запоріжжя. Разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста»

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

«Запоріжжя. Разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року», – написав Зеленський.

Зеленський показав прем’єру Нідерландів школу у Запоріжжі (фото) фото 1

Він наголосив, що пишається школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються.

«Дякуємо вам за таку любов до України!» – додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше  міністр оборони країни Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10. Міністр оборони Нідерландів підкреслив, що Україна «відчайдушно потребує допомоги в боротьбі з російським агресором».

Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський Нідерланди

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