Франція готова допомогти Україні деблокувати морські шляхи з Одеси

Головна мета деблокади – запобігання глобальної продовольчої кризи

Франція заявила про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту. Про це повідомив радник президента Франції Емануеля Макрона, передає BFM TV.

«Ми до послуг сторін для того, щоб провести операцію, яка дозволить забезпечити безпечний доступ до порту Одеси, тобто, щоб кораблі змогли проходити попри заміноване море», – заявив радник президента.

Радник зазначив, що Франція бажає перемоги Україні та відновлення територіальної цілісності. Підкреслюється, що головна мета деблокади – запобігання глобальної продовольчої кризи.

«Ми хочемо, щоб цей конфлікт, ця війна Росії проти України закінчилася якнайшвидше», – додав радник.

Раніше повідомлялося, що Емманюель Макрон може відвідати Україну, надавши їй додаткову військову допомогу.

Нагадаємо, що Катрін Колонна відвідала Україну 30 травня. Очільниця МЗС Франції відвідала розгромлену рашистами Бучу, а також мала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Додамо, що Макрон оголосив про передачу Україні першої партії самохідних гаубиць Caesar ще у другій половині квітня.

У травні Caesar приїхали на фронт, українські військові за кілька годин опанували нове озброєння – і почали застосовувати французькі гаубиці для знищення ворогів.

Високо оцінив французьку артилерійську систему головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.