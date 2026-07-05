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Зеленський доручив створити нову бригаду у складі Військово-морських сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський доручив створити нову бригаду у складі Військово-морських сил
У складі Військово-морських сил ЗСУ з'явиться нова бригада
фото: Офіс президента України

Нова бригада створена для нейтралізації мінних загроз у Чорному морі

Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно створити у складі Військово-морських сил ЗСУ бригаду протимінної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ глави держави №585 від 4 липня 2026 року.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має невідкладно розв'язати всі необхідні організаційні питання задля створення бригади протимінної боротьби.

Окреме доручення щодо невідкладних заходів для формування нового підрозділу отримали Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ.

«Рішення ухвалене з метою забезпечення захисту національних інтересів України, ефективної протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, реагування на загрози безпеці в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози судноплавству та нарощування протимінних спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, щороку в першу неділю липня Україна відзначає День Військово-морських сил Збройних сил України. У 2026 році професійне свято військових моряків припадає на 5 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні. 

Крім того, Зеленський підписав указ №583/2026 про створення Військово-морської академії в Одесі. 

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Теги: ЗСУ армія Володимир Зеленський указ

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