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Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України
фото з відкритих джерел

Наступну спробу ухвалити рішення країни-члени ЄС планують здійснити 1 вересня

Угорщина вдруге заблокувала затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України та Молдови, що унеможливило їх відкриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

Під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) 22 липня Угорщина відмовилася підтримати затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України та Молдови.

За інформацією джерел «Європейської правди» в інституціях ЄС, це вже друга безрезультатна спроба отримати згоду Будапешта. «Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня», – повідомив співрозмовник видання.

Наступну спробу ухвалити рішення країни-члени ЄС планують здійснити 1 вересня.

Нагадаємо, що раніше Угорщина блокувала відкриття кластерів з 2 по 6 на технічному рівні, але згодом зняла вето з 6-го кластера. Завдяки цьому 14 липня в Брюсселі для України офіційно відкрили 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». Урядовці запевняли, що відкриття решти чотирьох кластерів не планується відкладати на осінь.

До слова, Євросоюз відкрив для України шостий переговорний кластер щодо вступу до ЄС, обійшовши блокування з боку Угорщини, яка не погоджується підтримати відкриття інших напрямів переговорів. Такий крок дозволив продовжити євроінтеграційний процес, тоді як питання відкриття решти кластерів залишається предметом переговорів між державами-членами ЄС.

Як повідомлялось, сьогодні, 22 липня, робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) повторно мала розглянути питання затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 «Внутрішній ринок» і №3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» для України та Молдови. 

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Теги: Угорщина Європейський Союз

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