Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців

Головнокомандувач наголосив, що працюватиме зосереджено та з повагою до військових, які захищають державу

Драпатий: служіння Україні завжди було для мене честю

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

Драпатий подякував за підтримку не лише президенту, а й міністру оборони та всім Силам оборони, назвавши нове призначення новим етапом служби. «Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам оборони – за новий етап служби», – написав головнокомандувач.

Новий очільник ЗСУ наголосив, що служіння державі завжди було для нього честю, але в умовах повномасштабної війни це означає особливу міру відповідальності. «Служіння Україні завжди було для мене честю. Під час війни за незалежність це означає абсолютну відповідальність», – зазначив Драпатий. Він додав, що працюватиме зосереджено та з повагою до військових, які захищають державу.

Окремо новий головнокомандувач звернувся до Олександра Сирського, під керівництвом якого пройшов значну частину служби. «Дякую головнокомандувачу Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс», – написав Драпатий.

фото: скриншот з Facebook Михайла Драпатого

Михайлу Драпатому 43 роки, він генерал-майор, до сьогоднішнього призначення командував Угрупованням об'єднаних сил ЗСУ. З 2014 року бере участь у російсько-українській війні – зокрема у травні 2014-го командував батальйоном 72-ї бригади під час звільнення Маріуполя та очолив прорив української бронеколони до центру міста. Має репутацію одного з найсильніших польових командирів української армії, Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького та кавалер Хреста бойових заслуг.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.