Президент обговорив із Рютте постачання ракет-перехоплювачів для України

Зеленський: Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні

У середу, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних обʼєктах. Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про всю ситуацію», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що Рютте добре поінформований про загрози.

«Ми скоординували нашу активність щодо країн, які мають необхідні ракети й спроможність допомогти. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні. Дякую за готовність шукати можливості та працювати з Україною для необхідних нам поставок. Будемо на звʼязку», – сказав глава держави.

Також 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. Зеленський зазначив, що Лондон уже неодноразово підтримував Україну, зокрема постачанням дефіцитного обладнання.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. За його словами, питання захисту критичної інфраструктури стало одним із ключових під час наради за участю військового командування, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Офісу президента.