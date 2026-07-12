Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького
Зеленський подякував Корецькому за роботу
Сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Доповідь Сергія Корецького. Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – «Укрнафти» та «Нафтогазу». Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як «Укрнафта», так і «Нафтогаз» вийшли на визначені показники національних результатів», – йдеться у повідомленні.
Зеленський додав: «Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави».
Що відомо про Корецького
Народився 14 березня 1978 року у Луцьку. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а згодом у факультет бізнесу у цьому ж виші.
З 1997 до 2018 року працював у структурі паливного холдингу «Континіум» (Луцьк), де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. Засновниками та власниками цього холдингу є колишні нардепи Ігор Єремеєв та Степан Івахів, які є фігурантами антикорупційних розслідувань.
З 2002 до 2006 року був помічником нардепа Верховної Ради четвертого скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва, обраного від виборчого блоку «За єдину Україну».
У 2006 році невдало балотувався до Верховної Ради п'ятого скликання у непрохідній частині списку від Народного блоку Литвина (№214). У тому ж році невдало балотувався до Волинської обласної ради п'ятого скликання від Народного блоку Литвина.
У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради шостого скликання Катерини Ващук, обраної від Народного блоку Литвина. У 2012-2014 роках був помічником нардепа-самовисуванця Верховної Ради сьомого скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.
З 2013 до 2018 року був генеральним директором мережі автозаправок WOG, яка входила до холдингу «Континіум». З 2018 році займався власним бізнесом, зокрема заснував Idealist Coffee Co., що також включає мережу кав'ярень Idealist. У 2019-2022 роках був співзасновником та головою правління енерго-трейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.
У 2022 році Корецький став головою «Укрнафти» та «Укртатнафти» після переходу компаній під управління Міністерства оборони. У 2025 році він переміг у конкурсі та став головою правління НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.
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