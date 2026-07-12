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Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького
Корецький та Зеленський провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський подякував Корецькому за роботу

Сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь Сергія Корецького. Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – «Укрнафти» та «Нафтогазу».  Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як «Укрнафта», так і «Нафтогаз» вийшли на визначені показники національних результатів», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави».

Що відомо про Корецького

Народився 14 березня 1978 року у Луцьку. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а згодом у факультет бізнесу у цьому ж виші.

З 1997 до 2018 року працював у структурі паливного холдингу «Континіум» (Луцьк), де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. Засновниками та власниками цього холдингу є колишні нардепи Ігор Єремеєв та Степан Івахів, які є фігурантами антикорупційних розслідувань.

З 2002 до 2006 року був помічником нардепа Верховної Ради четвертого скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва, обраного від виборчого блоку «За єдину Україну».

У 2006 році невдало балотувався до Верховної Ради п'ятого скликання у непрохідній частині списку від Народного блоку Литвина (№214). У тому ж році невдало балотувався до Волинської обласної ради п'ятого скликання від Народного блоку Литвина.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради шостого скликання Катерини Ващук, обраної від Народного блоку Литвина. У 2012-2014 роках був помічником нардепа-самовисуванця Верховної Ради сьомого скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва. 

З 2013 до 2018 року був генеральним директором мережі автозаправок WOG, яка входила до холдингу «Континіум». З 2018 році займався власним бізнесом, зокрема заснував Idealist Coffee Co., що також включає мережу кав'ярень Idealist. У 2019-2022 роках був співзасновником та головою правління енерго-трейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.

У 2022 році Корецький став головою «Укрнафти» та «Укртатнафти» після переходу компаній під управління Міністерства оборони. У 2025 році він переміг у конкурсі та став головою правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Теги: Нафтогаз України Укрнафта Володимир Зеленський

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