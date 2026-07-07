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Зеленський розповів, із яким настроєм зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський розповів, із яким настроєм зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО
фото: Getty Images

Перед Трампом завжди має бути бойовий настрій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом, які пройдуть вже завтра, 8 липня на полях саміту НАТО. Про це глава держави сказав в Анкарі під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Нормальний, робочий, бойовий! Перед президентом Трампом завжди має бути бойовий настрій», – сказав Зеленський, посміхаючись.

За словами президента, для української сторони ця зустріч є надзвичайно важливою. Основною темою переговорів стане посилення української протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет-перехоплювачів.

«Працюємо. Сьогодні вже побачили перші результати, це антибалістична коаліція», – додав Зеленський.

Очікується, що зустріч президентів України та США відбудеться 8 липня на полях саміту НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про завершення війни між Росією та Україною. За його словами, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито хочуть досягти домовленостей. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому. 

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.

До слова, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

Зокрема, президент наголосив, що вже немає великого російського НПЗ, який би не був атакований українськими дронами чи ракетами. Зеленський заявив, що Україна має найрозвиненіші дронові спроможності у світі та запропонував партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal.

Президент звернувся до союзників із закликом підтримати виробництво Patriot за ліцензією в Україні та прискорити створення європейської системи захисту від балістичних ракет.

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Теги: саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори НАТО

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