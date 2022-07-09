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    Політика

    Президент повідомив, чому звільнив послів

    Зеленський пообіцяв незабаром представити нові кандидатури - Президент повідомив, чому звільнив послів
    Зеленський пообіцяв незабаром представити нові кандидатури
    фото: Офіс президента

    «Питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики»

    Президент України Володимир Зеленський увечері 9 липня під час вечірнього звернення пояснив свої сьогоднішні кадрові рішення.

    За його словами, українські посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії були звільнені сьогодні з метою звичайної ротації.

    «Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, сьогодні відбулася нова хвиля звільнення послів: дев’ять українських дипломатів позбулися посад.

    Зокрема, Зеленський звільнив Андрія Мельника – посла України в Німеччині.

    Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація час звільнення #stoprussia
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    Президент повідомив, чому звільнив послів