Президент повідомив, чому звільнив послів

«Питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики»

Президент України Володимир Зеленський увечері 9 липня під час вечірнього звернення пояснив свої сьогоднішні кадрові рішення.

За його словами, українські посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії були звільнені сьогодні з метою звичайної ротації.

«Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ», – сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні відбулася нова хвиля звільнення послів: дев’ять українських дипломатів позбулися посад.

Зокрема, Зеленський звільнив Андрія Мельника – посла України в Німеччині.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив послів України в Ірані, Грузії, Словаччині, Португалії та Лівані.

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