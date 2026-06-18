Зеленський мав аудієнцію у короля Бельгії

Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля бельгійців Філіпа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поінформував про російські обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких постраждала Києво-Печерська лавра. Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії, та розповів про дипломатичну роботу з партнерами й необхідність посилення ролі Європи в переговорному процесі.

Президент також поінформував короля про ситуацію на фронті. Окремо обговорили підтримку європейської інтеграції України та двосторонню оборонну співпрацю.

Нагадаємо, 18 червня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Ішлося про можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE.

Також 18 червня у Брюсселі під час відкриття засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» Зеленський наголосив, що Україна має інструменти, які є достатньо сильними, щоб змусити Росію рухатися до ситуації, коли дипломатія стане єдиним варіантом. Він також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на ракетні удари, зокрема балістичні, тому Україні потрібні посилені антибалістичні спроможності.