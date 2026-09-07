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Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео)
Зеленський привітав захисників із Днем воєнної розвідки
фото: Офіс президента

День воєнної розвідки України відзначається 7 вересня

У День воєнної розвідки президент Володимир Зеленський відзначив українських розвідників державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував розвідникам за інформацію, яка допомагає ухвалювати необхідні рішення, будувати дипломатію та планувати важливі операції, які відчуває Росія. Він також подякував їм за сміливі операції на фронті, допомогу українській армії та всім іншим складовим Сил оборони та безпеки України.

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Глава держави наголосив, що українці, які захищають нашу країну, стали одне одному справжніми побратимами, і важливо цінувати внесок усіх складових Сил оборони та безпеки України в захист держави.

Президент закликав памʼятати кожного, хто віддав своє життя за Україну. Пам’ять полеглих українських розвідників ушанували хвилиною мовчання.

Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео) фото 1
фото: Офіс президента
Президент відзначив розвідників нагородами (фото, відео) фото 2
фото: Офіс президента

Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».

Нагадаємо, 7 вересня відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть у РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем воєнної розвідки України та відзначив внесок розвідників у протидію російській агресії.

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Теги: Володимир Зеленський розвідка ГУР державні нагороди

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