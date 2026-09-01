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За Мудру внесли 666 грн застави: стало відомо, хто перерахував гроші

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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За Мудру внесли 666 грн застави: стало відомо, хто перерахував гроші
Адвокати не змогли назвати заставодавця
Фото: Офіс президента / Facebook

Гришкан заявив, що зробив символічний внесок за експосадовицю

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру наразі внесли лише 666 грн із визначених судом 20 млн грн застави. Адвокати кажуть, що їм невідомо, хто перерахував кошти, водночас український актор, продюсер та громадський діяч Григорій Гришкан ще 25 серпня заявив, що саме він зробив такий внесок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Хто перерахував гроші

Про внесення 666 грн застави за Ірину Мудру стало відомо 1 вересня під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Захисник В'ячеслав Коломійчук повідомив, що із 20 млн грн, визначених судом як альтернативу триманню під вартою, наразі внесено лише 666 грн.

Адвокати не змогли назвати заставодавця. Водночас журналісти hromadske нагадали, що 25 серпня, у день обрання Мудрій запобіжного заходу, отримали електронного листа від Григорія Гришкана. Актор, продюсер та громадський діяч повідомив редакції, що перерахував 666 грн у рахунок застави за Мудру.

Саме тому в матеріалі йдеться про заяву Гришкана, а не про офіційно встановлену особу заставодавця: захист станом на 1 вересня не мав інформації про те, хто саме зробив платіж.

Гришкан уже вносив 666 грн за Єрмака

Для Гришкана це не перший символічний внесок у заставу за колишнього керівника Офісу президента. У травні 2026 року він перерахував 666 грн за Андрія Єрмака.

Тоді загальна сума внесеної за Єрмака застави становила 14 500 666 грн із визначених судом 140 млн грн. Найбільший внесок – 8 млн грн – зробила керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова. Ще 6,5 млн грн перерахував адвокат і колишній партнер об'єднання Asters Сергій Свириба. Гришкан вніс 666 грн.  

У коментарі «Схемам» Гришкан не пояснив, чому вирішив внести заставу за Єрмака, однак заявив, що готовий особисто розповісти про свій вчинок та майбутнє України.

Захист просить зменшити заставу

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд визначив альтернативу арешту – заставу в розмірі 20 млн грн. «Главком» повідомляв про рішення суду.

Після оголошення рішення Мудра сказала, що має частину необхідної суми, а решту планує зібрати за допомогою друзів та знайомих. Раніше вона також розповідала, як планує знайти 20 млн грн застави.

Під час засідання 1 вересня захист попросив Апеляційну палату ВАКС зменшити заставу з 20 млн до 5 млн грн. Адвокати вважають, що саме така сума відповідає активам Мудрої.

Прокурор, зі свого боку, подав апеляційну скаргу та просить збільшити заставу до 150 млн грн. Розгляд справи Апеляційна палата ВАКС відклала до 2 вересня.

Адвокати заявили про погіршення стану Мудрої

Захист також повідомив про погіршення самопочуття Ірини Мудрої. За словами адвоката Артема Крикуна-Труша, напередодні вона перебувала на стаціонарному лікуванні у гінекологічному відділенні.

Подробиці щодо стану здоров'я підзахисної адвокат не розголошує через лікарську таємницю. Водночас він заявив, що в умовах слідчого ізолятора Мудра не отримує належного медичного забезпечення.

«В умовах, у яких вона зараз перебуває, адекватного медичного забезпечення немає. На тлі стресу, тиску та всього іншого, звісно, що стан погіршується», – сказав Крикун-Труш.

Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив Мудру під варту із заставою у 20 млн грн. Їй інкримінують участь у злочинній організації та інші правопорушення у межах операції «Форест Гамп».

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Теги: прокурор адвокат Володимир Зеленський Антикорупційний суд Офіс президента звільнення операція «Форест Гамп»

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