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Притула розповів неймовірну історію, як рація врятувала життя воїну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Притула розповів неймовірну історію, як рація врятувала життя воїну
Рація зі слідами влучання кулі
фото Сергій Притула, Facebook

Motorola врятувала життя військового із 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана

Волонтер Сергій Притула розповів неймовірну історію, як звичайна рація врятувала життя захисника України.

Він виклав у мережу фото рації Motorola, пробитої кулею. На рації добре помітно пошкодження від кулі, але самої кули не видно. Ймовірно, вона вдарила у пристрій і відскочила, і саме це врятувало життя військового із 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана.  

Рація, яка врятувала життя військового
Рація, яка врятувала життя військового
фото Сергій Притула, Facebook

«Бувають випадки, коли рація – це не тільки засіб комунікації! Доведено 48 окремим штурмовим батальйоном, якому наша щира дяка за самовіддану службу!», – написав Притула. 

Motorola, яка врятувала життя захисника України
Motorola, яка врятувала життя захисника України
фото Сергій Притула, Facebook

І додав скрін переписки з військовими, де вони розповіли йому про цей випадок. 

Скріншот переписки Сергія Притули з військовими
Скріншот переписки Сергія Притули з військовими
фото Сергій Притула, Facebook

Притула подякував військовим за службу іпобажав врятованому  воїну міцного здоров'я.

Нагадаємо, Сергій Притула розповів, що він не має броні від мобілізації як очільник благодійного фонду. Проте, додав, що йому приходила повістка від військкомату. Про це він сказав у інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Притула також відповів на запитання, чи враховує держава в особі ТЦК, скільки він може зробити як волонтер і скільки як військовий.

Раніше Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал. 

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Теги: волонтер Facebook Сергій Притула

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