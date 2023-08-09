Увага, розшук! Куди зникають народні депутати під час війни

Кіпр, Мальдіви, Барселона… Четверо діючих нардепів взагалі жодного разу (!) не голосували з початку року

У період важкого контрнаступу суспільство особливо чутливо сприймає скандали, в які втрапляють державні діячі. Останній місяці в зоні особливої уваги – народні депутати. І справа вже навіть не в лобіюванні шкурних законопроєктів чи відвертій корупції. Мова про вільний виїзд в своїх особистих справах за кордон. Лише протягом липня на гарячому відпочинку були спіймані кілька «слуг народу». І це в той час як урядовці нарікають, що простий народ якось занадто розслабився і кайфує замість того, аби більше працювати на перемогу.

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Треба віддати владі належне: вона не стала «відмазувати» своїх зашкварених представників. Кожному з фігурантів таких скандалів було влаштовано публічне покарання. Через численне «рубання голів» склад Верховної Ради зменшився вже до 403 депутатів, при «здоровій нормі» у 450. І керівництво монобільшості погрожує прорідити парламентські ряди ще більше. Хто ж у черзі на виліт?

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«Слуги» в загулі

На початку року Кабмін посилив контроль над виїздом нардепів та чиновників за кордон – він дозволений лише у відрядження та в особливих випадках: лікування, з метою відвідування дітей чи похорону родичів.

Додаткове сито для волелюбних народних обранців поставило керівництво Верховної Ради. Воно після розслідування «Батальйон Монако» та дивовижних відряджень Миколи Тищенка у депутатські приймальні у Таїланді (з пропрезидентської фракції політика виключили) стало ретельніше вивчати підстави для виїду депутатів за межі країни. Але всі вже визнали: ці правила трактувалися так широко та креативно, що мало кого обмежували у пересуваннях.

Так, минулого місяця стало відомо, що колишній голова бюджетного комітету, а нині заступник голови комітету з питань національної безпеки та оборони Юрій Арістов спокійно відпочив з родиною в елітному готелі на Мальдівах. На райські острови він подався після того, як відбув своє цілком легітимне відрядження на саміті НАТО. Такі хитрощі дуже обурили колег Аристова з фракції, а найголовніше – вище керівництво держави. З цього приводу, щоправда не називаючи прізвищ, висловився навіть президент Володимир Зеленський: «Ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи пляжами», – вас таких не буде». Сигнал від президента був більш ніж зрозумілий, Арістов вже написав заяву про складання депутатських повноважень.

Ексголова бюджетного комітету Юрій Арістов скористався відрядженням на саміт НАТО, аби розслабитися на Мальдивах

Інший штрафник, який також «добровільно» більше не хоче бути депутатом, – «слуга» Андрій Холодов, який є кумом біглого кума Путіна Віктора Медведчука і гуляв на весіллі його пасинка. Журналісти з’ясували, що Холодов ще в січні залишив Україну і з тих пір мешкає на Кіпрі. Народний обранець пів року не з’являвся у Верховній Раді, хоча і включався онлайн на засідання фінансового комітету. Загалом нардеп після початку широкомасштабного вторгнення виїжджав з країни 12 разів. Після оприлюднення цієї інформації Холодов також написав заяву про складання мандату нібито через те, що не може одночасно займатися лікуванням дружини та дитини і працювати депутатом.

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Кум Медведчука «слуга» Андрій Холодов, якому приписували лобіювання власного тютюнового бізнесу, з початку року пересиджує війну на сонячному Кіпрі

Цікаво, що і у випадку з Холодовим, і у випадку з Арістовим жорсткі заходи були вжиті тільки тоді, коли про їхні вояжі дізналися ЗМІ. Керівник фракції монобільшості Давид Арахамія запевняє, що, як мінімум, у випадку з Арістовим був не в курсі таких нюансів його «відрядження». Втім, Арахамія також зауважив, що до відпочинку своїх депутатів буде ставитись диференційовано: так, наприклад, «слуга» Богдан Торохтій не буде покараний за свій відпочинок у Болгарії і захоплення його родини елітними автомобілями під час війни, бо їздив за кордон по дитину, а його дружина сама по собі є дуже заможною.

Нардеп Богдан Торохтій був помічений на відпочинку в Болгарії «завдяки» «інстаграму» своєї дружини

Але згодом Арахамія свою думку кардинально змінив – ініціював виключення Торохтія з фракції та закликав того скласти мандат. На думку голови фракції, його підопічний мав час, аби пояснити свою поведінку під час війни і спробувати якось реабілітуватися: наприклад, продати одну зі своїх коштовних автівок та передати кошти на потреби оборони. Останньою краплею, після якої терпець Арахамії увірвався, нібито стала інформація щодо отримання Торохтієм бюджетної компенсації за оренду житла.

Неприємності, до того ж, куди більші, ніж просто втрата депутатства, – можуть виникнути й у колишньої «нестерпної дитини» «Слуги народу», а нині позафракційного Олександра Дубінського. СБУ та ДБР провели у депутата обшуки через підозру у тому, що він виїжджав за кордон не для супроводу батька для лікування, як зазначав, а задля власного романтичного відпочинку у Барселоні. Дубінському, як і Арістову, загрожує справа щодо підробки документів.

Зовсім свіжий випадок з перетином кордону стосується сина народної депутатки Олени Копанчук, Дмитра Копанчука – депутата Рудківської міськради Львівської області (також від «слуг»). Він кілька разів виїздив з країни як водій-волонтер через відому за численними зловживаннями системою «Шлях». Востаннє Копанчук перетнув кордон заради супроводу свого батька з другою групою інвалідності ще 1 січня, але, на відміну батька, в Україну так і не повернувся.

Депутат Рудківської міськради від «Слуги народу» Дмитро Копанчук «забув» повернутися в Україну після того, як супроводив за кордон батька-інваліда

І це – лише історії, що набули розголосу. Окрім них, є ті, про які ЗМІ ще не повідомляли, а от окремі телеграмканали вже смакують деталі цих історій. Одна з них про подорожі одного з головних бізнес-лобістів у складі монобільшості, нардепа Мар’яна Заблоцького. Він двічі ставав володарем антипремії «Золота коса» за дії в корпоративних інтересах тютюнової індустрії. Також Заблоцькому приписували лобіювання інтересів агромагната Андрія Веревського і компанії «Кернел», а зараз він очолив міжфракційне об’єднання «За антикорупційну податкову реформу» – цю ідею просуває заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

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Недоброзичливці запевняють, що нардеп нібито виїхав 20 квітня на п’ятиденний відпочинок за кордон разом зі своєю помічницею, не маючи підписаного керівництвом парламенту відрядження або відпустки. В комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, який Заблоцький мав би проінформувати про свій виїзд, зауважили, що з 20 по 26 квітня жодних відряджень і відпусток у нардепа дійсно не було. Він продовжував отримувати зарплату в цей час та повідомив комітет окремим листом про присутність в Україні після того, як інформація про виїзд з’явилася в ЗМІ. Але тут доводиться вірити депутату на слово, оскільки доступу до даних прикордонників комітет не має. Подальшого розвитку ця загадкова історія досі не отримала попри безкомпромісну позицію президента у питанні несанкціонованих вояжів.

Забули дорогу

Окрім депутатів Верховної Ради, які влаштували собі несанкціоновані прогулянки, є й такі, хто взагалі надовго зник. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон «з кінцями» близько десятка нардепів. Такі цифри надавав спікер Руслан Стефанчук після двох місяців великої війни – наприкінці квітня 2022 року. На річницю вторгнення Рада вже позбавила мандатів 17 депутатів, більшість з яких треба шукати за межами країни. Більшість з них очікувано представляла розформовану нині проросійську «Опозиційну платформу «За життя».

З початку 2013 року у Раді жодного разу не голосувало 14 нардепів, 10 з яких вже втратили мандати.

Хто ж ті четверо, що зникли, але досі зберігають депутатський статус?

Один з лідерів депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця. Багаторічна соратниця Юлії Тимошенко Анжеліка Лабунська з «Батьківщини». Представник депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов. Екс-ОПЗЖшник Федір Христенко.

Член групи «За майбутнє» Степан Івахів, що також входить до числа найбільших парламентських прогульників, проголосував за цей період лише одного разу.

Кожен з цих персонажів цікавий по-своєму.

Ексголова Волинської облради Ігор Палиця – давній соратник та бізнес-партнер опального Ігоря Коломойського, у нардепа є запасне затишне «укриття» на Рів’єрі в Каннах.

Анжеліка Лабунська вважається близькою до мільярдера Костянтина Жеваго, який страждає у Франції під підпискою про невиїзд і до якого накопичилося багато питань у правоохоронних органів.

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Колись дуже публічний Сергій Шахов перебуває у розшуку через справу щодо недостовірного декларування. Наразі його «фейсбук»-сторінка регулярно оновлюється, але її контент не має жодного відношення до депутатської діяльності. Де знаходиться депутат – незрозуміло. Шахов зацікавився тим, що «Главком» хотів би отримати у нього коментар, але таємницю свого місцеперебування так і не розкрив.

Співвласник західноукраїнської групи «Континіум» Степан Івахів – один з найбагатших бізнесменів України, а у цієї когорти в принципі специфічне ставлення до парламентської дисципліни.

А про лідера серед «прогульників» ще в мирні часи Христенка, схоже, всі просто забули. Цей мажоритарник із округу в Бахмуті та Лимані разом з дружиною виїхав з України напередодні російського вторгнення і з тих пір місце його перебування невідоме. Але при цьому, на відміну від багатьох своїх колег з ОПЗЖ, він досі лишається депутатом.

Нардеп-«примара» Федір Христенко залишив країну з початку повномасштабного вторгнення, але, на відміну від колишніх колег із ОПЗЖ, досі зберігає мандат

У керівництві Верховної Ради негласно пояснюють, що можуть позбавляти мандатів лише тих, хто сам подав відповідні заяви або у кого забрали українське громадянство указом президента. Саме після втрати громадянства були «конфісковані» мандати у низки депутатів від ОПЗЖ та «слуги» Ігоря Васильковського, у якого запідозрили наявність болгарського паспорта. А от застосувати норму статті 81 Конституції (щодо дострокового припинення повноважень депутата на підставі його виїзду на постійне проживання за межі України) ніби нереально, бо Держприкордонслужба не надає доступу до бази персональних даних.

Якщо звузити статистику до коротшого періоду – з початку літа по серпень цього року – то до перелічених нардепів, які не голосували з початку року, додаються ще шість їхніх колег. З них Тетяна Плачкова (екс-ОПЗЖ) та кіпрський біженець Холодов мандати вже склали, хоча щодо останнього Рада ще не дала на це згоди. Інші – це Гео Лерос, якого зі скандалом булу вигнано з лав «слуг народу», мажоритарниця з Полтавської області «слуга» Анастасія Ляшенко, власник вражаючої колекції біткоїнів Анатолій Урбанський, родина якого веде бізнес у дунайських портах («За майбутнє»), та позафракційний депутат від округу в Донецькій області Євген Яковенко, якого минулого року затримували в Молдові за запитом Білорусі. А от згаданий вище Дубінський брав участь у голосуваннях аж шість разів.

У «Слузі народу» запевняють: єдина їхня представниця в цьому неприглядному списку – Анастасія Ляшенко – зараз перебуває у декретній відпустці. У Лероса – своя причина не відвідувати сесійну залу: йому це заборонив сам парламент до кінця сесії за той самий «середній палець Зеленському». Хоча пізніше опальний екс-«слуга» виграв у Верховної Ради суд з цього приводу і пообіцяв прориватися до робочого місця силою, свої плани він не втілив.

Підставили інших

Звісно, не всі депутати, які перетинають кордон у воєнний час, ставлять собі за мету погрітися на пляжі. Частина парламентарів періодично відсутня через участь в засіданнях ПАРЄ, ОБСЄ та візити до різноманітних міжнародних структур. Після гучних скандалів з колегами деякі депутати скаржаться, що Банкова вирішила реагувати на порушення надто буквально – на прикордонні пости розіслана вказівка про заборону на виїзд за кордон чиновників та нардепів. А задля того, аби все-таки цей дозвіл отримати, вже на кордоні потрібно отримати телефонне благословіння з Офісу президента та ледь не особисто від його голови Андрія Єрмака у кожному конкретному випадку. Про нові негласні правила розповів опозиційний нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко, якого іноді звинувачують в надмірному піарі під час закордонних поїздок. Щоправда, Гончаренко згодом зізнався «Главкому», що поки не чув про випадки, коли чиновників та депутатів «завертали» прямо на кордоні.

Втім, голова парламентської делегації в ПАРЄ, до якої входить Гончаренко, Марія Мезенцева зі «Слуги народу», запевняє «Главком»: жодних ускладнень для отримання дозволів для перетину кордону у депутатів немає. Проте робить ремарку.

«Кожна поїздка чи окремого народного депутата, чи делегації, завжди завершується звітом, який подається спікеру: де хто був, з ким зустрічався, чого досяг, – розповідає Мезенцева. – У мене, окрім делегації, є ще інша дипломатична робота, і кожного разу я подаю окремі звіти. Навпаки вважаю, що процедура отримання дозволів у нас наразі спрощена: не потрібне погодження комітету з закордонних справ, тільки комітету, який представляє нардеп, віцеспікера і спікера. Жодних проблем немає, і кожне відрядження, подане вчасно, візується. Але таких випадків, коли людина їде в одне місце, а потім кудись перескакує, не може бути. Такі «тури відпочинку» просто дискредитують інших депутатів під час війни».

«Главком» звернувся до Верховної Ради, аби отримати повні списки парламентарів, яких станом на 24 лютого 2022 року, 1 січня 2023 року та 31 липня 2023 року не було в Україні і дізнатися причини їхнього виїзду за кордон. Проте відповідь, попри встановлені законом терміни редакція, так і не отримала.

Павло Вуєць, «Главком»