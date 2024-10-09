Розмови про поступки України у війні лише підбадьорюють Кремль – Bloomberg

Раніше з'явилася інформація про те, що Україна може отримати сильні гарантії безпеки в обмін на згоду не витісняти російські війська з окупованих територій

Деякі союзники України виявляють готовність до більш гнучкого підходу до завершення війни. Зокрема, подібні рішення мали б обговорюватися у Німеччині під час зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це пише журналіст Bloomberg Ентоні Халпін.

Автор статті стверджує, що для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися підтримкою для свого плану перемоги і військ, настав складний момент. Водночас США поглинуті президентськими виборами наступного місяця, результат яких може вплинути на майбутню допомогу Україні.

Хоча конкретні поступки з боку України не згадуються, є багато розмов про те, що Україна може отримати сильні гарантії безпеки в обмін на те, що вона погодиться поки що не витісняти російські війська з окупованих територій. Це може навіть поширюватися на членство України в НАТО, причому дехто посилається на досвід Німеччини в поділі на Західну та Східну під час Холодної війни.

«Російський диктатор Володимир Путін, тим часом не дає жодних ознак того, що він зацікавлений у тому, щоб сісти за стіл переговорів. Розмови про поступки, швидше за все, лише підбадьорять Кремль у його вірі в те, що Росія може пересидіти Захід в Україні», – вважає Халпін.

На думку автора, основне питання для союзників України полягає в тому, чи продовжуватимуть вони дозволяти Путіну отримувати вигоду від військової агресії, і якою ціною це їм обійдеться в майбутньому.

Нагадаємо, журналісти Bloomberg переконані, що бажання припинення вогню спричинить величезні ризики для України. Перемир'я надасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить Україну та призведе до подальших військових дій.

До слова, деякі чиновники Заходу та України кажуть, що державі не вистачає особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію, захоплену Росією. Аналітики Financial Times вважають, що Україна може вже вести таємні переговори із Москвою про перемир'я.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.