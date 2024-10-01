Шольц вперше за два роки планує подзвонити Путіну – Die Zeit

Шольц може стати першим главою уряду країн-союзників України, який відновить прямий контакт з Путіним

Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні саміту G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити російським диктатором Володимиром Путіним. Востаннє Шольц і Путін говорили телефоном у 2022 році. Про це повідомило видання Die Zeit, посилаючись на джерела в німецькому уряді.

Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Однак офіційних анонсів дзвінка наразі немає.

Якщо розмова з очільником Кремля все ж відбудеться Шольц стане першим главою уряду країн-союзників України, який відновить прямий контакт з Путіним. Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання війни в Україні і продовжує свою агресію.

Як повідомлялося, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.