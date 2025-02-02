Путін поділився уявленнями про стосунки Трампа з лідерами Європи

«Усі вони стануть біля ноги господаря і ніжно помахуватимуть хвостиком»

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що лідери європейських країн «ніжно помахуватимуть хвостиком» перед новим президентом США Дональдом Трампом. Про це Путін сказав своєму наближеному кореспонденту Павлу Зарубіну, який робить щотижневу програму про життя володаря Кремля.

«Трамп з його характером, з його наполегливістю, він наведе там порядок досить швидко. І всі вони, от побачите, це станеться швидко, всі вони стануть біля ноги господаря і ніжно помахуватимуть хвостиком», – сказав Путін, розмірковуючи про відносини між «європейськими політичними елітами» та Трампом.

На думку Путіна, ще за президентства Джо Байдена європейські лідери «із задоволенням виконували будь-який наказ з боку Вашингтона», і відтоді нічого не змінилося. «Просто їм Трамп не подобається, вони з ним активно боролися. А потім розгубилися, коли Трамп виграв», – вважає він.

Упродовж останніх тижнів Путін регулярно висловлюється про президента США. Минулого місяця він повторював тезу Трампа про те, що в нього була вкрадена перемога на виборах 2020 року.

Активність Путіна збігається в часі з заявами представників нової американської адміністрації про намір якнайшвидше досягти сталого перемир’я в російсько-українській війні.

Нагадаємо, за версією видання The Hill, кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається за допомогою президента США Дональда Трампа зруйнувати міжнародну ізоляцію Росії та реабілітувати свій політичний імідж на світовій арені. Для цього він «обережно лестить» Трампу і готує ґрунт для майбутньої зустрічі з американським президентом.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України.