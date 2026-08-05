Вступ України до ЄС. Президент зустрівся з главою МЗС Латвії

Президент поінформував міністерку про масований російський удар балістикою та дронами цієї ночі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка приїхала до України вже вшосте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Дякуємо за ваш візит. Це була важка ніч для всіх наших людей. Тому дякую, що ви сьогодні з нами. Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу за всю підтримку від самого початку цієї війни», – зазначив Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент поінформував міністерку про масований російський удар балістикою та дронами цієї ночі по Києву та Київській області.

Байба Браже висловила співчуття постраждалим українцям та їхнім сім’ям. Вона запевнила, що Латвія і надалі підтримуватиме Україну на всіх рівнях і нарощуватиме співпрацю у військовій сфері, зокрема в межах Drone Deal.

Під час зустрічі також ішлося про подальшу реалізацію програм PURL та SAFE. Детально обговорили продовольчу безпеку та російські атаки на українські порти. За словами міністерки, блокування роботи зернового коридору становить загрозу для багатьох країн світу, тому Латвія порушуватиме це питання на всіх міжнародних майданчиках.

Також особливу увагу приділили підтримці європейської інтеграції України. Володимир Зеленський і Байба Браже мають спільну позицію: важливо, якнайшвидше відкрити ще чотири переговорні кластери. Президент подякував Латвії за стійку та послідовну підтримку в цьому питанні.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

Також Зеленський мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.