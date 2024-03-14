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Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
Рада збереться на засідання після тритижневої перерви
фото з відкритих джерел

Парламентарі розглянуть ратифікації міжнародних документів

Сьогодні, 14 березня, Верховна Рада збереться на пленарне засідання.  Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі Liga.net.

Політик повідомив, що сьогодні має відбутися пленарне засідання Ради.

Співрозмовник у фракції «Голос», який побажав лишитися анонімним, надав виданню документ з порядком денним засідання. Там — ратифікації міжнародних угод та звернення до партнерів щодо засудження незаконних російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.

Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті самі.

Нардепи розглянуть звернення Ради до міжнародних інституцій щодо забезпечення звільнення та повернення в Україну полонених та незаконно утримуваних журналістів.

Парламентарі розглянуть ратифікації міжнародних документів – серед них, повідомив співрозмовник, такі:

  • угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією;
  • угода між Кабміном та урядом Латвії про технічне та фінансове співробітництво;
  • угода між Кабміном та урядом Словенії про донацію безповоротних коштів Україні для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування.

Як повідомлялося, у середу, 13 березня, народні депутати зареєстрували законопроєкт №11079, який пропонує звільнити засуджених від відбування покарання в обмін на мобілізацію.

Нагадаємо, у 2022 рооці Україна уклала угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Угода покликана надати підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закладе основи для подальшої успішної повоєнної відбудови.

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Теги: Верховна Рада Давид Арахамія

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