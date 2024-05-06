Міноборони пояснило, як працюватиме реєстр «Оберіг»

Реєстр «Оберіг» – це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян

Єдиний орган, який вносить дані в «Оберіг – це працівники ТЦК та СП

Реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг» взаємодіє із шістьма реєстрами, що необхідно для актуалізації даних. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».

«У першу чергу реєстр «Оберіг» – це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в «Оберіг, – це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані», – пояснила вона.

Водночас, Черногоренко зазначила, що «Оберіг» взаємодіє з шістьома реєстрами.

«Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії – це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня.

Перевірити, чи розшукують вас як «ухилянта» можна в базі «ухилянтів» в реєстрі ТЦК. Для цього пишемо прізвища, ім'я та по батькові. І якщо в системі такі люди є, то побачимо усі судові справи з нею пов'язані. Суди, в яких вони вирішувались, та пов'язаних осіб», – підсумувала заступниця міністра.

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Також раніше Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного.