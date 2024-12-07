«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади

З кінця листопада у Грузії проходять масштабні протести. Грузинський опозоційний політик Мераб Чухуа наголошує: «Хай ніхто не втішає себе, що сьогодні-завтра люди втомляться. Навпаки – у деяких випадках на протестах налічувалося до 400 тис. осіб»

Лідер партії «Грузинська єдність» Мераб Чухуа: Проти нас вже застосовують провокації

Провладні сили Грузії хочуть зробити прецедент під час мітингів, аби були жертви. Так, проти протестувальників вже застосовують провокації – наприклад, силовики кидаються камінням. Про це в інтервʼю «Главкому» повідомив лідер партії «Грузинська єдність» Мераб Чухуа.

«Хоч поки не стріляють, як це робив Янукович. Вони хочуть зробити прецедент, аби були жертви, але, на відміну від України, випадки таких провокацій поки поодинокі. Втім, це лише поки», – застерігає Чухуа.

Лідер партії пояснює, що провладні сили звинувачують опозицію та протестувальників у нібито початку путчу. Водночас Чухуа наголошує, що саме партія влади «Грузинська мрія» «діють як хунта та влаштували державний переворот, скасувавши Конституцію».

«Сидить однопартійний парламент, нібито обирає однопартійний уряд і зараз ще й збираються обирати бездипломного президента, який навіть, будучи футболістом, не вважався спортсменом, що відбувся (керівна партія Грузії «Грузинаська мрія» обрала ексфутболіста Міхеіла Кавелашвілі своїм кандидатом на посаду президента – «Главком»). Просто дурень, який нічого не вміє, окрім як матюкатися, – таким простіше керувати. За такою ж логікою і Кобахідзе прем’єром поставили. Вони виконують всі завдання, які їм дає згори олігархічне правління. Розповідати, що опозиція – це ЛГБТ-ідеологія, і що в Європі нічого, крім ЛГБТ немає, – це надто примітивна ідеологія, яка, слава Богу, у нас не працює», – наголосив Мераб Чухуа.

Як пояснює політик, у Конституції Грузії затверджено, що Євросоюз – це курс держави. Тож фактично уряд своїм рішенням Конституцію скасовує.

«А природа грузинського народу така, що, якщо відбувається щось проти західного курсу, всі виходять проти цього. Хай ніхто не втішає себе, що сьогодні-завтра люди втомляться. Навпаки – у деяких випадках на протестах налічувалося до 400 тис. осіб», – пояснив лідер опозиційної партії.

За його словами, протестувальники постійно перебувають на території перед парламентом, звідки їх витісняють дуже сильні та масштабні сили – у цьому спецслужби залучені. Однак як тільки протестувальників витісняють – за деякий час вони знову повертаються. Чухуа підкреслює, що біля парламенту «постійно перебувають люди – не буває, щоб ніхто не стояв».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Сьогодні, 7 грудня, у Грузії десятий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.