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Польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До польського Сейму було подано законопроєкт про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті

Польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру. Відповідний проєкт закону внесли до польського Сейму. Про це повідомив народний депутат України, ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Зазначається, що 3 грудня до польського Сейму було подано законопроєкт про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – комісію з переслідування злочинів проти польського народу та кримінального кодексу.

«У Кримінальному кодексі в статті йдеться про покарання за публічну пропаганду нацизму, комунізму, фашизму чи іншого тоталітарного режиму, пропонується додати фразу: «а також ідеологія Організації Українських Націоналістів, фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА), яка призвела до геноциду на Волині та в сусідніх областях у 1943-1945 роках»», – йдеться у повідомленні.

В'ятрович зауважив, що «польську політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України».

Нагадаємо, 27 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою заявив, що Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Раніше Сікорський заявляв, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

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Теги: Польща ОУН-УПА Волинська трагедія Україна законопроєкт

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