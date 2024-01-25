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Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про заборону Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про заборону Московської церкви
Законопроєкт №8371 фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

19 січня законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату був зареєстрований у Раді 

Завтра, 26 січня,  Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради розгляне законопроєкт щодо обмеження діяльності Московського патріархату в Україні. Про це повідомив голова комітету нардеп Микита Потураєв, пише громадська ініціатива «Голка».

«Завтра на комітеті ми виходимо на розгляд цього питання. У нас заплановано для опрацювання два проєкти. Одна законодавча ініціатива від президента стосовно англійської мови (9432) та урядовий законопроєкт (8371) щодо діяльності релігійних організацій. Сподіваюся, що розгляд пройде продуктивно і ми все погодимо. По правках вже все завершили. Таблиця готова, але її треба передати потім в апарат Ради і далі вже вирішить погоджувальна рада», – заявив Потураєв.

Член комітету народний депутат від «Європейської солідарністі» Микола Княжицький повідомив, як відбувався розгляд правок.

«Правки від адептів руского міра ми відхилили. Частину моїх пропозицій щодо заборони діяльність цієї агентури в Україні комітет підтримав. Нам необхідно якнайшвидше пройти комітет і розглядати цей законопроєкт в сесійній залі», – уточнив Княжицький.

Народний депутат Олександр Аліксійчук («Слуга народу»), який разом зі своєю колегою Юлією Клименко («Голос») збирав підписи парламентарів, аби питання винесли у зал на перше читання восени минулого року наголошує, що Верховна Рада має підтримати ініціативу в лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення.

«Сподіваюсь, що законопроєкт вийде з профільного комітету і на найближче засіданні Верховної Ради буде включений в порядок денний погоджувальною радою. Вірю, що голови фракцій і груп розуміють всю відповідальність і вимогу суспільства в прийнятті цього законопроєкту і ніякі, не дай Бог, особистісні інтереси чи відносини когось з кимось, не переважать на шальках терезів інтереси країни, суспільства і кожного свідомого українця. Боротьба за віру, це ще один фронт з московією, який ми не маємо права програти», – заявив Аліксійчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.   

19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. 

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Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні церква

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