Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про заборону Московської церкви

19 січня законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату був зареєстрований у Раді

Завтра, 26 січня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради розгляне законопроєкт щодо обмеження діяльності Московського патріархату в Україні. Про це повідомив голова комітету нардеп Микита Потураєв, пише громадська ініціатива «Голка».

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«Завтра на комітеті ми виходимо на розгляд цього питання. У нас заплановано для опрацювання два проєкти. Одна законодавча ініціатива від президента стосовно англійської мови (9432) та урядовий законопроєкт (8371) щодо діяльності релігійних організацій. Сподіваюся, що розгляд пройде продуктивно і ми все погодимо. По правках вже все завершили. Таблиця готова, але її треба передати потім в апарат Ради і далі вже вирішить погоджувальна рада», – заявив Потураєв.

Член комітету народний депутат від «Європейської солідарністі» Микола Княжицький повідомив, як відбувався розгляд правок.

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«Правки від адептів руского міра ми відхилили. Частину моїх пропозицій щодо заборони діяльність цієї агентури в Україні комітет підтримав. Нам необхідно якнайшвидше пройти комітет і розглядати цей законопроєкт в сесійній залі», – уточнив Княжицький.

Народний депутат Олександр Аліксійчук («Слуга народу»), який разом зі своєю колегою Юлією Клименко («Голос») збирав підписи парламентарів, аби питання винесли у зал на перше читання восени минулого року наголошує, що Верховна Рада має підтримати ініціативу в лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення.

«Сподіваюсь, що законопроєкт вийде з профільного комітету і на найближче засіданні Верховної Ради буде включений в порядок денний погоджувальною радою. Вірю, що голови фракцій і груп розуміють всю відповідальність і вимогу суспільства в прийнятті цього законопроєкту і ніякі, не дай Бог, особистісні інтереси чи відносини когось з кимось, не переважать на шальках терезів інтереси країни, суспільства і кожного свідомого українця. Боротьба за віру, це ще один фронт з московією, який ми не маємо права програти», – заявив Аліксійчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.

19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату.