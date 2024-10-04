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«Не скажу, що це новинка». Лукашенко прокоментував зальоти «Шахедів» до Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Не скажу, що це новинка». Лукашенко прокоментував зальоти «Шахедів» до Білорусі
Лукашенко заявив, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і «не дивиться російські вони чи українські»
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор заявив, що ні Україна, ні Росія «не вміють керувати дронами»

Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко поскаржився, що обидві сторони «не вміють керувати дронами». Тому «часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по заходу України, втрачають орієнтацію». «Кілька випадків таких було, з одного боку та з іншого», – додав він.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за це, і у відповідь українська сторона поцікавилася, чому Мінськ «не критикує так Росію».

«Добре, тоді ми в ЗМІ не будемо критикувати жодну сторону, ні іншу, і обурюватимемося не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців», – зазначив він.

Лукашенко заявив, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і «не дивиться російські вони чи українські».

Нагадаємо, до Білорусі під час нічних атак РФ неодноразово залітали «Шахеди» окупантів.

Як повідомлялося, вночі безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу.

До слова, Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі.

Теги: Білорусь безпілотник росія Олександр Лукашенко дрон

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