«Слуги народу» відмовилися звільняти скандальну Мар’яну Безуглу
Проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки було зареєструвано у Раді 6 січня
Представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина.
«Виносити на розгляд постанову про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки слуги відмовились. Незважаючи на вимоги депутатів різних фракцій і громадянського суспільства!», – йдеться у повідомленні депутатки.
Нардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. 6 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Нардепка Мар'яна Безугла емоційно відреагувала на рішення про намір свої колег відкликати її з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки та відмовилася визнавати його легітимність. «Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди», – написала нардепка.
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