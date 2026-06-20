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Шаблі, шашки, мечі… Фонд держмайна ламає голову, що робити з арештованим антикваріатом Богуслаєва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Шаблі, шашки, мечі… Фонд держмайна ламає голову, що робити з арештованим антикваріатом Богуслаєва
У Фонді держмайна розповіли про незвичний актив експрезидента «Мотор Січі»
фото: motorsich.com

Наталуха: «Тільки антикварної зброї товариша Богуслаєва одиниць, напевно, 500 чи 600»

Фонд державного майна отримав на баланс понад півтори тисячі підсанкційних активів, серед яких сотні одиниць антикварної зброї, що раніше належала експрезиденту «Мотор Січі» В’ячеславу Богуслаєву. Наразі у Фонді шукають законний механізм поводження з цим майном. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Йдеться про активи, які передаються Фонду після рішень Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій та стягнення майна в дохід держави.

«На балансі Фонду станом на сьогодні таких – 1510, але з цих півтори тисячі більшість – так зване індивідуально визначене майно», – пояснив Наталуха.

Одним із найнестандартніших активів стала велика колекція антикварної зброї, вилучена у колишнього керівника «Мотор Січі». «Там тільки антикварної зброї товариша Богуслаєва одиниць, напевно, 500 чи 600. Це якісь шаблі, шашки, мечі – і все це добро до нас прилетіло», – розповів очільник Фонду.

За його словами, зараз майно проходить процедуру обліку та оцінки. Після цього держава має визначитися з його подальшою долею. Наталуха зазначив, що одним із можливих варіантів є передача колекції до музеїв, однак наразі незрозуміло, чи має Фонд державного майна відповідні повноваження.

«Найбільш логічним кроком було б, напевно, передати його до музею, але я, чесно кажучи, не знаю, чи є взагалі у Фонду така функція», – сказав він.

Голова ФДМУ також звернув увагу, що значна кількість активів на балансі Фонду не означає наявність такої ж кількості підприємств чи великих об'єктів. За його словами, кожна окрема одиниця майна, включно з антикварною шаблею чи мечем, обліковується як самостійний актив.

В’ячеслав Богуслаєв – колишній президент і багаторічний керівник Мотор Січ, народний депутат України кількох скликань. У жовтні 2022 року його затримала Служба безпеки України за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. У 2023 році щодо Богуслаєва були застосовані санкції, а його активи за рішенням суду стягуються в дохід держави.

Також Дмитро Наталуха повідомив, що Фонд державного майна керує понад 1,5 тис. підсанкційних активів. Серед них є як великі об'єкти на кшталт Ocean Plaza, Миколаївського глиноземного заводу та Демурінського ГЗК, так і численні окремі предмети майна, які були вилучені у російських власників, колаборантів та осіб, щодо яких застосовані санкції.

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Теги: Мотор Січ Фонд державного майна майно Дмитро Наталуха

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