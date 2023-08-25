Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії
Йонас Гар Стере відзначив, що Норвегія й надалі допомагатиме Україні в енергетиці та гуманітарному розмінуванні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере наголосив, що Україна вдячна за непорушну збройну, фінансову та санкційну підтримку. Про це український премʼєр повідомив у Telegram.
«Подякував за непорушну підтримку України: збройну, фінансову, санкційну. Зокрема за п'ятирічну програму військової та гуманітарної допомоги на суму близько €7 млрд. Особлива вдячність за щойно анонсовані ракети до ЗРК IRIS-T, можливість отримати додаткові літаки F-16, кошти для закупівлі газу до зими, ресурси для гуманітарного сектору», – написав Шмигаль.
За його словами, наша держава цінує внесок Норвегії в захист українського неба від російських атак. Це те, чого найбільше потребують українці.
На зустрічі прем’єр-міністри також торкнулися питання продовольчої безпеки та функціонування зернового коридору. Обговорили участь Норвегії у відбудові та програмах підтримки малого й середнього бізнесу.
«Йонас Гар Стере відзначив, що Норвегія й надалі допомагатиме Україні в енергетиці, в гуманітарному розмінуванні, долучиться до відновлення. Норвегія підтримує санкції ЄС проти Росії та формулу миру президента Володимира Зеленського», – додав Шмигаль.
Як відомо, Норвегія надасть Україні винищувачі F-16. Також очільник уряду повідомив, що Норвегія передасть Україні «певну кількість» наборів для розмінування.
Крім того, Норвегія поставить Україні системи для боротьби з ворожими дронами.
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