Скандал в Умані. Нардеп Яценко лякає «довготривалим Майданом»

8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови

Народний депутат Антон Яценко заявив, що після відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови Умані можливі два сценарії розвитку ситуації. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Перший: якщо не буде заходу забезпечення позову, Плетньова просто піде, програє суд – і все. Другий варіант: якщо буде захід забезпечення позову, щоб зупинити рішення партійного з’їзду, тоді, скоріше за все, в Умані буде революційна ситуація, буде довготривалий Майдан», – зауважив Яценко.

Нардеп також прокоментував обрання Ростислава Заволоки секретарем Уманської міської ради. Водночас він уточнив, що не сказав би, що незадоволений ним.

«Я поясню, що вони зробили: у понеділок, за день до того, як у вівторок з’їзд позбавив її посади міського голови, вони поспіхом обирають секретаря голосами Плетньової та окремих депутатів. Це ненадовго. Повірте, запам’ятайте цю розмову. Бо після таких тарифів на воду, НАБУ за ними плаче», – пояснив Антон Яценко.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.

Водночас народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів.