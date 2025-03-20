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Соратники Порошенка взяли в облогу Держфінмоніторинг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соратники Порошенка взяли в облогу Держфінмоніторинг
Зліва напрво: Ар'єв, Сюмар та В'ятрович прийшли до Держфінмоніторингу
фото: Iryna Gerashchenko/Facebook

Нардепи від партії «Європейська солідарність» вимагають від Держфінмоніторингу пояснень щодо санкцій проти Порошенка

Народні депутати від партії «Європейська солідарність» знову прийшли до Держфінмоніторингу, вимагаючи пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка, які були запроваджені на підставі засекречених даних установи. Про це повідомила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко, інформує «Главком».

«Колеги відвідали Державну службу фінмоніторингу. Її керівника знову немає на робочому місці. Вчора ми побачили замок на приймальні громадян ОП, сьогодні невловимий Пронін. За що всі ці люди отримують зарплату і коли вони працюють? Чи їх місія виключно кліпати замовні справи проти опозиції?», – написала Геращенко.

Серед тих, хто прийшов до Держфінмоніторингу були нардепи: Володимир Ар'єв, Вікторія Сюмар та Володимир В’ятрович.

Раніше народні депутати відвідали Держфінмоніторинг, вимагаючи пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка, які були запроваджені на підставі засекречених даних установи, але не знайшли її очільника Філіпа Проніна на робочому місці. Тим часом сам Пронін 17 лютого взяв участь у пленарному засіданні FATF у Парижі, де зробив заяву про спроби заблокувати роботу Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Зокрема, зазначалося, що санкції щодо Петра Порошенка запровадили на підставі інформації нового голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Ці дані засекречені. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.

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Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність санкції Володимир В'ятрович Ірина Геращенко політика Вікторія Сюмар Володимир Ар'єв

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