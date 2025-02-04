Журналіст Пірс Морган анонсував інтервʼю із Зеленським. Раніше він мав скандальну розмову з Карлсоном

За словами Моргана, його бесіда із Зеленським була «напрочуд відвертою, показовою і новинною».

«Ви не захочете пропустити це», – написав Морган у пості в соцмережі

Британський журналіст та телеведучий анонсував інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським. Про це стало відомо із допису Пірса Моргана у соціальній мережі Х (Twitter).

Британський журналіст заявив, що записав 90-хвилинну розмову з президентом України. І відео буде оприлюднене на його YouTube-каналі ввечері 4 лютого.

За словами Моргана, його бесіда із Зеленським була «напрочуд відвертою, показовою і новинною». «Ви не захочете пропустити це», – написав Морган у пості в соцмережі Х.

🔥WORLD EXCLUSIVE🔥

I did a 90-minute interview with Ukraine’s President Zelensky today. It was remarkably candid, revealing, and news-making - and drops on our ⁦@PiersUncensored⁩ YouTube channel tomorrow evening. You won’t want to miss this…. ⁦@ZelenskyyUa⁩ pic.twitter.com/leXyfFTxrX — Piers Morgan (@piersmorgan) — Piers Morgan (@piersmorgan) February 3, 2025

Зазначимо, що ця розмова вийде після опублікованого Морганом інтерв'ю з американським колегою Такером Карлсоном, який зробив низку скандальних заяв щодо України і самого президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Карлсон під час спілкування з Морганом назвав Зеленського «диктатором». Свою думку він підкріпив тим, що український президент нібито є «нелегітимним» через відсутність виборів в Україні.

Пірс Морган, своєю чергою, у тому інтерв'ю висловив переконання, що Росія збереже за собою більшу частину зайнятих земель «на території колишньої України». Британець переконаний, що Трамп зможе досягти угоди та сподівається, що її буде укладено «найближчим часом».

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Згодом Карлсон у підкасті журналіста Лекса Фрідмана назвав заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув.

Потім американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Прямих питань про російське вторгнення в Україну Такер Карлсон Олександру Дугіну не ставив.

А 4 грудня рано вранці, Такер Карлсон записав відео, перебуваючи на Красній площі в Москві. Він анонсував інтерв'ю з Лавровим і заявив, що незабаром його опублікує. Крім цього, під час свого ролика Карлсон практично повторював низку кремлівських пропагандистських тез.