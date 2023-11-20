Україна отримає новий пакет допомоги від США

Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі

Володимир Зеленський: «Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії»

Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

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За словами президента, під час його зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено ситуацію на полі бою та її перспективи. Зокрема те, як можна посилити оборону та контрнаступ України.

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«Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз», – сказав президент.

Окрім того, підіймалось питання дій України у Чорному морі та захист коридору, по якому Україна експортує товари.

«Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою», – підкреслив президент.

Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі. «Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні», – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою.