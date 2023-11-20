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Україна отримає новий пакет допомоги від США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримає новий пакет допомоги від США
Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії»

Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами президента, під час його зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено ситуацію на полі бою та її перспективи. Зокрема те, як можна посилити оборону та контрнаступ України.

«Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз», – сказав президент.

Окрім того, підіймалось питання дій України у Чорному морі та захист коридору, по якому Україна експортує товари.

«Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою», – підкреслив президент.

Зеленський звернувся до партнерів України та подякував їм за підтримку та допомогу у відновленні міжнародного права на українській землі. «Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою. 

Теги: міністр Володимир Зеленський контрнаступ США

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