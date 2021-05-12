США слід визнати Україну основним союзником поза НАТО – генерал Годжес

Американський генерал наголосив на важливості розширення механізмів ефективної двосторонньої співпраці між США та Україною

Сполученим Штатам Америки слід надати Україні статус основного їх союзника поза Альянсом, аби висловити країні підтримку.

Про це під час виступу на конференції «Україна у Вашингтоні», організованій Фундацією США-Україна, зазначив колишній командувач силами США у Європі генерал Бен Годжес.

«Україна повинна отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, аби змінити наратив дискусії та надіслати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива», – цитує Годжеса «Укрінформ».

Він наголосив на важливості розширення механізмів ефективної двосторонньої співпраці між США та Україною.

«Я був радий дуже конструктивному візиту держсекретаря Блінкена до України. Це – початок створення необхідних механізмів для сутнісної двосторонньої угоди між США та Україною», – зазначив екскомандувач.

Годжес додав, що США «необхідно буде долучити решту членів НАТО».

«Немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США та Україна не створять подібні механізми», – підсумував відставний генерал.

Як відомо, американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який на сьогодні мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає низку військових та фінансових переваг.

До слова, Зеленський затвердив програму Україна – НАТО на 2021 рік.

Напередодні президент Польщі заявив, що двері в НАТО повинні залишатися відкритими.

Зазначимо, президент Румунії Клаус Йоханіс заявив на саміті B9, що через загрозливі дії Російської Федерації, які є причиною дестабілізації у регіоні, США мають збільшити військову присутність у країнах НАТО східного флангу, в тому числі у Румунії.

До слова, черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав надати на ньому Україні план дій щодо членства.