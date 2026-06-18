Українська пісня 90-х про НЛО стала хітом мемів після удару по Московському НПЗ (відео)

Пісня про НЛО стала «гімном» мемів про ураження Московського НПЗ

18 червня українські дрони вдруге за тиждень завдали удару по Московському нафтопереробному заводу. Ця новина спровокувала хвилю мемів, якими українці заполонили соцмережі. Особливу увагу користувачів привернула пісня 1990-х років про НЛО, яка знову стала хітом у мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

У мережі до одного із мемів про ураження Московського НПЗ додали музичний супровід – пісню народного артиста Анатолія Матвійчука «НЛО». Ця пісня свого часу була досить популярною, а приспів із неї відомий і досі: «Що це було? Мабуть, НЛО!»

фото: скриншот Threads

Пісня «НЛО» є доволі символічною для подій, які відбувалися вранці 18 червня в Москві. Адже українці у своїх мемах порівняли дах резервуара НПЗ, який злетів у повітря, з тарілкою НЛО. До того ж питання «Що це було?» є доволі актуальним для росіян, адже деякі з них не могли зрозуміти, що відбувається у їхній столиці, та навіть билися в істериці.

Анатолій Матвійчук "НЛО"

Українці оцінили мем із піснею «НЛО» про ураження НПЗ у Москві. Хіт нагадав користувачам про їхнє дитинство. Дехто з користувачів зізнався, що й досі пам’ятає рядки з пісні:

«Якби я так шось путнє памʼятала, як слова цієї пісні. З перших нот».

фото: скриншот Threads

«Одразу згадала цю пісню».

«А ще «Не стій під вікном, не дивись засмучено» для всіх, хто знімає прильоти в Росії».

фото: скриншот Threads

«Це Масква сьогодні».

«Це новий гімн Москви!

«Що це було? Мабуть, НЛО».»

фото: скриншот Threads

«Аж ностальгія в око потрапила».

«Невмируща класика».

«Улюблена пісня мого дідуся, нарешті вона знайшла свій справжній контекст».

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, українські далекобійні дрони вдруге за тиждень прорвали протиповітряну оборону російської столиці та повторно уразили стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Поки небо над Москвою затягує чорним димом, а місцеві жителі б'ються в істериці через закриті аеропорти, українці традиційно продемонстрували незламний оптимізм та невичерпний гумор. Нова успішна атака Сил оборони миттєво перетворилася на головний тренд соцмереж та спровокувала справжній вибух народної творчості.